Alienware apuesta por más jugadores: portátil ultradelgado, modelo de entrada y nuevas versiones con OLED en CES 2026

Portátiles Alienware 16 Area-51. - DELL
MADRID, 6 Ene. (Portaltic/EP) -
Alienware ha presentado sus novedades de ordenadores 'gaming' con dos nuevas opciones, un portátil ultradelgado y un portátil de versión de entrada, con los que pretende extender su oferta a una variedad más amplia de jugadores, además de actualizar sus portátiles 16 Area-51 y 16X Aurora con nuevos procesadores Intel Core Ultra 200HX y con pantallas OLED.
La compañía subsidiaria de Dell ha dado a conocer sus novedades para el sector 'gaming' en el marco de la feria tecnológica CES 2026, donde ha trasladado su objetivo de llevar los límites del 'gaming' "aún más lejos" para llegar a un público más amplio de jugadores, de la mano de un nuevo portátil ultradelgado y un portátil de versión de entrada.
En este sentido, Alienware ha trasladado la intención de expandir su portfolio con un nuevo portátil 'gaming' ultradelgado de menos de 17 mm de grosor que llegará a finales de año y combinará el alto rendimiento característico de la firma con una alta capacidad de movilidad.
Concretamente, será un portátil disponible en 14 y 16 pulgadas con un volumen casi un 50 por ciento menor que el actual portátil Area-51 de 16 pulgadas, pero ofreciendo una capacidad gaming alta con gráficos dedicados de la mano de Nvidia y CPU "altamente eficientes".
Además, la compañía ha detallado que estará fabricado con materiales duraderos, una alta autonomía y duración de la batería y una estética atemporal. De esta forma, se presenta como un opción tanto para los usuarios que necesitan un dispositivo potente para proyectos creativos como para todo lo demás, ya sean tareas laborales o del día a día.
Igualmente, Alienware también lanzará un portátil de gama de entrada pensado para ofrecer una nueva opción a una audiencia más amplia de jugadores. Este modelo ofrecerá un rendimiento 'gaming' más elevado a un precio más asequible.
De esta forma, aunque no ofrecerá las prestaciones insignia de la marca, "mantendrá los estándares clave" como la calidad de material, la refrigeración y el rendimiento. "Ya sea que busques rendimiento puro, versatilidad estética para cualquier entorno o tu primer portátil gaming real, Alienware tendrá una opción para ti", ha sentenciado la compañía.
Aunque la tecnológica no ha dado a conocer los nombres de estos nuevos ordenadores portátiles, ha adelantado que ofrecerá más información sobre ellos durante esta primavera.
NUEVAS PANTALLAS OLED PARA AREA-51 Y 16X AURORA
Por otra parte, basándose en su línea de monitores QD-OLED presentada en 2025, otra de las novedades presentadas es que Alienware ha incorporado su tecnología de pantalla OLED en su familia de portátiles 'gaming', concretamente a los modelos Alienware 16 Area-51 y Alienware 16X Aurora.
Tal y como lo ha explicado la compañía, son los primeros portátiles de su familia de 16 pulgadas en incorporar estos paneles OLED premium antirreflejo, reduciendo su brillo y deslumbramiento en un 32 por ciento y minimizando las huellas dactilares.
Concretamente, estos ordenadores con paneles OLED ofrecen un tiempo de respuesta de 0,2 ms para garantizar una jugabilidad fluida, lo que equivale a un tiempo de respuesta 15 veces más rápido que la tecnología LCD disponible en las versiones anteriores.
Además, disponen de tecnología HDR True Black 500 para ofrecer negros profundos y alcanzan un brillo máximo HDR de 620 nits. Siguiendo esta línea, Alienware asegura imágenes "vibrantes y realistas" con un 120 por ciento de volumen de color DCI-P3.
Igualmente, también integran 'software' impulsado por inteligencia artificial (IA) integrado para gestionar la salud del panel y se han diseñado con una estructura de pantalla duradera.
Además de las nuevas pantallas OLED, Alienware también ha renovado su portátiles de 16 pulgadas y el modelo Alienware 18 Area-51 de 18 pulgadas para ofrecer más rendimiento. Concretamente, ha anunciado que los portátiles 16X Aurora, 16 Area-51 y 18 Area-51 ahora están equipados con los procesadores de última generación Intel Core Ultra 200HX, así como con las GPU Nvidia Ge Force RTX Serie 50, lo que garantiza más potencia y mejor rendimiento de juego.
AREA-51 GAMING DESKTOP CON AMD
Alienware también ha anunciado que su ordenador de sobremesa Area-51 Gaming Desktop, presentado el pasado año con un chasis full tower de 80 L, más de 600W de potencia gráfica y hasta 280W de potencia de procesamiento dedicada, ahora también incorporará tecnología de AMD.
Así, la compañía ha detallado que, durante el primer trimestre de 2026, lanzará una nueva versión del Area-51 Gaming Desktop que estará impulsado por la potencia del nuevo procesador AMD Ryzen 7 9850X3D y la tecnología 3D V-Cache.
Con esta nueva opción, Alienware asegura que los jugadores podrán disponer de la potencia necesaria para "conquistar cualquier nuevo título AAA". Este nuevo ordenador de sobremesa estará disponible en febrero de este año, aunque se anunciará su precio "más adelante".