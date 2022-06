Ashfall, un triple A para la Web3 con 'blockchain' de dos exveteranos de PlayStation

MADRID, 24 Jun. (Portaltic/EP) -

Dos exveteranos de PlayStation han fundado Liithos, un estudio de desarrollo de videojuegos que ya trabaja en su primer título, Ashfall, un triple A desarrollado para la Web3 basado en la tecnología 'blockchain'.

El exdirector creativo de Bend Studio y títulos como Days Gone y Syphon Filter, John Garvin, y el exjefe de PlayStation Visual Arts, Michael Mumbauer, se han unido a la red de economía descentralizada Hedera para trabajar en su próximo proyecto, según un comunicado publicado por esta última en su blog.

Garvin y Mumbauer, que también ha participado en el proceso de creación de personajes como Nathan Drake (Uncharted), Joel y Ellie (The Last of Us) y Deacon St. John (Days Gone), han anunciado su primer juego: Ashfall, bajo el sello del nuevo estudio Liithos.

Hedera define Ashfall como un juego de supervivencia en un mundo "marcado por el calentamiento global, el cinturón de fuego del Pacífico, misteriosos y disruptores campos de energía y enclaves de guerra".

El título empezará como una aventura conectada para un jugador que evolucionará en un mundo multijugador "transmedia y cinemático" regido por el enfrentamiento entre jugador y jugador (PvP) y entre el jugador y su entorno (PvE).

1/4 We are excited to announce that @LiithosEnt, a newly formed AAA gaming and entertainment studio led by industry veterans, is working on its debut title Ashfall: a post-apocalyptic survival adventure & the first true #Web3 AAA title built using @hedera https://t.co/AEegiMIEav pic.twitter.com/H8lr55NY0d