Fortnite introduce las cuentas limitadas para proteger la experiencia de juego de los más jóvenes

MADRID, 8 Dic. (Portaltic/EP) -

Epic Games ha anunciado la implementación de un tipo de cuenta diseñada para los jugadores más jóvenes de Fortnite, que mantiene todas las funciones del juego, pero incorpora ajustes de control parental.

Los jugadores de Fornite tendrán que introducir su edad cuando inicien sesión en el juego, una medida implementada por Epic Games este miércoles que en caso de detectar a usuarios menores de 13 años, les modificará la cuenta a una limitada.

La cuenta limitada desactiva algunas funciones, como la compra de objetos con dinero, las comunicaciones con el chat de voz o texto o la vinculación de la cuenta de Epic en otros servicios para iniciar sesión en ellos.

Para que la cuenta deje de estar limitada, el jugador menor de 13 años deberá contar con el consentimiento de sus padres o tutores legales, quienes, además, tendrán acceso a unos controles parentales para personalizar la experiencia, como informa Epic en una publicación en su blog oficial.

Beginning today, we’re rolling out a new type of Epic Account to Fortnite called Cabined Accounts that will provide a tailored experience that is safe and inclusive for younger players while maintaining access to the gameplay you love.



Learn more here: https://t.co/IKsURm8lJe