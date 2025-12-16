Sin pantallas: Más de 2000 drones en el cielo nocturno para decidir el campeón mundial de Red Bull Tetris

Leo Solórzano, en la final mundial de Red Bull Tetris en Dubái (EAU) - X/RED BULL

MADRID, 16 Dic. (Portaltic/EP) -

La final de la competición Red Bull Tetris World no se ha jugado delante de una pantalla, sino mirando al cielo, en un marco en el que más de 2.000 drones pusieron a prueba la adaptabilidad, la rapidez de decisión y la precisión de los 60 campeones nacionales que llegaron a ella.

La Final Mundial de Red Bull Tetris se ha jugado este sábado 13 de diciembre en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), donde el turco Fehmi Atalar se ha alzado vencedor tras competir en la última ronda contra el peruano Leo Solórzano.

Representantes de más de 60 países han acudido a la cita, donde la pantalla ha dado paso a una cuadrícula de Tetris jugable en el cielo nocturno, en la que se emplearon más de 2.000 drones para formas las figuras en tiempo real.

En este escenario, Atalar consiguió 168.566 puntos (frente a los 57.164 puntos que consiguió Solórzano) gracias al uso de la maniobra T-spin, en la que una figura en forma de T se gira para que encaje en el hueco.

En general, la competición incluyó las mecánicas mejoradas de Red Bull Tetris, entre las que se encutnran desplazamientos de gravedad, aumentos de velocidad y el Tetrimino Dorado.

Desde la organización indican que esta final "sentó las bases para una competición mundial de eSports reinventada mediante tecnología de drones y escenarios al aire libre, elevando el Tetris desde las pantallas tradicionales al cielo", como recoge en un comunicado.

Con ello, además, se ha puesto a prueba "la adaptabilidad, la rapidez de decisión y la precisión" de los participantes del torneo.