Square Enix confirma nuevos proyectos del universo de Final Fantasy VII

MADRID, 31 Ene. (Portaltic/EP) -

El estudio de videojuegos japonés Square Enix celebra este 2022 los 25 años del lanzamiento original de Final Fantasy VII y ha prometido a sus seguidores nuevos proyectos inspirados en el universo de este título.

Así lo ha asegurado en un comunicado compartido por la cuenta de Twitter oficial de la saga de fantasía Tetsuya Nomura, diseñador de personajes de Final Fantasy VII y director creativo del 'remake' de este videojuego, que se lanzó en abril de 2020.

Desde abril de 2020, Square Enix ya ha lanzado Final Fantasy VII: The First Soldier, un 'battle royale' multijugador gratuito para móviles, y prepara la llegada de Ever Crisis, otro spin-of de la séptima entrega para móviles, que se presentará en 2022.

"Habrá aún más proyectos nuevos de Final Fantasy VII que se empezaron después del 'remake' que se lanzarán en el futuro", ha prometido Nomura.

Twenty five years ago today the original @FinalFantasy VII first launched in Japan, and to celebrate this very special anniversary we're delighted to present messages from both Yoshinori Kitase and Tetsuya Nomura.