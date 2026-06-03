State of Play desvela anuncia una nueva entrega de God of War y el juego de acción Kemuri: Hunt the Unseen

'God Of War Laufey' - PLAYSTATION

MADRID, 3 Jun. (Portaltic/EP) -

PlayStation ha anunciado una nueva entrega de la saga 'God of War' protagonizada por Faye y ha compartido un primer vistazo a la jugabilidad de 'Marvel: Lobezno', junto al trailer del juego de acción 'Kemuri: Hunt the Unseen'.

La compañía ha celebrado este martes por la noche un nuevo evento 'State of Play', en el que ha compartido anuncios y avances de los títulos que llegarán a sus videoconsolas en los próximos meses, así como los nuevos juegos en desarrollo.

Este evento ha sido es escenario de presentación de 'God of War Laufey', la nueva entrega de la franquicia, con Faye, mujer de Kratos y madre de Atreus, como protagonista. La aventura comienza tras su muerte, cuando debe abrirse camino en un más allá hostil, para proteger a sus seres queridos.

El título está actualmente en desarrollo para PS5 y mantendrá la experiencia de juego de sus predecesores: "un combate íntimo y brutal, la exploración de un mundo rico y visualmente espectacular, y una narrativa profunda como núcleo de la experiencia", como han señalado desde PlayStation.

Insomniac Games compartió nuevos detalles sobre 'Marvel: Lobezno', el título que desarrolla en colaboración con Marvel Games. Esta aventura para un solo jugador está protagonizada por Lobezno, quien está siguiendo a un grupo de mutantes que ha sido secuestrado por la milicia de mercenarios cibernéticos de los Cosechadores.

Contará con la ayuda de otros mutantes como Jean Grey. Ambos usarán sus habilidades únicas para enfrentarse a los mercenarios, y cada ataque, bloqueo y y eliminación exitosa, aumenta la Rabia de Lobezno, hasta que se desencadena una "explosión monocromática de salvajismo".

'Marvel: Lobezno' (79,99 euro) llegará el 15 de septiembre a PlayStation 5 e incluirá controles de accesibilidad para que puedan disfrutar también los jugadores con discapacidades cognitivas, visuales, auditivas y motoras.

La franquicia de Rayman regresará a Playstation 5 el 1 de octubre con 'Rayman Legends Retold', un 'remake' del título lanzado en 2013 que introduce gráficos en 3D, nuevo contenido y giros narrativso, así como una banda sonora expandida y compuesta por Christophe Héral y Grant Kirkhope.

Los responsbales del juego han confirmado que las escenas cinemáticas tendrán voces y, por primera vez, los personajes estarán completamente doblados.

En State of Play también se han compartido más detalles de 'MARVEL Tokon: Fighting Souls', en este ocasión, el equipo de los Caballeros de Muerte: Doctor Muerte, Magneto, el Duende Verde y Matanza; así como un nuevo escenario, la versión de noche de la Nueva York de Marvel.

Los responsables de 'Dave the Diver' han anunciado el desarrollo de un proyecto independiente protagonizado por el che Bancho. Será para PlayStation 5 y contará la historia de este personaje en sus viajes, uno de los más queridos por los jugadores de la franquicia.

'Kemuri: Hunt the Unseen' es un nuevo juego de acción de corte sobrenatural, basado en la captura de yokai, que podrá jugarse en un modo para un solo jugadores o en cooperativo para hasta tres jugadores.

De 'Tomb Raider: Legacy of Atlantis', se ha anunciado la fecha de lanzamiento: el 12 de febrero de 2027. También llegará el próximo año 'The Lost Wild', un juego de terror y superviencia que se desarrolla en una isla con dinosaurios.

'Phantom Blade Zero', que iba a llegar el 9 de septiembre, ha retrasado su lanzamiento hasta el el 29 de octubre, y 'Dune: Awakening' ha confirmado su llegada a las videoconsolas PlayStation y Xbox el 22 de septiembre.

El 1 de octubre también estará disponible 'Dinasty Warriors 3: Complete Edition Remastered', y otro título que ha confirmado lanzamiento en octubre para Playstation 5 es 'No rest for the wicked'. Antes, el 24 de septiembre, llegará 'Silent Hill Townfall' y el 25 de septiembre, 'Onimusha: Way of the Sword'.

La nueva entrega de la franquicia de disparos en primera persona Ace Combat, 'Ace Combate 8: Wings of Theve' sitúa al jugador en el año 2029, cuando la Federación Central Usea ha caído ante los ataques de la República de Sotoa.

También se ha anunciado 'Stuntman: Hollywood', donde se podrán realizar distintas acrobacias, derrapes y saltos en medio de explosiones y persecuciones en grabaciones de películas como especialista de acción.

El título de terror y supervivencia en primera persona 'ILL' llegará en 2027, con una historia que se desarrolla en una base tomada por criaturas terroríficas. 'Control Resonant' estará disponible en de 24 de septiembre.