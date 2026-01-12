Steam bate su récord de jugadores simultáneos con 42 millones de usuarios

Archivo - Logo de Steam - Europa Press/Contacto/Rafael Henrique - Archivo

Steam, la plataforma de videojuegos para PC de Valve, ha batido su récord de jugadores simultáneos al llegar a los 42 millones de usuarios conectados.

Concretamente, la plataforma registró 42.042.778 jugadores el 11 de enero, superando así el récord de octubre, de 41,6 millones de jugadores simultáneos.

Los análisis de la base de datos SteamDB reflejan cómo ha ido creciendo Steam en los últimos años, a un ritmo lento pero constante. Prueba de ello es haber superado su récord con tan pocos meses de diferencia.

El videojuego más jugado de Steam es Counter-Strike 2, con 1.600 millones de jugadores diarios. Le siguen títulos Dota 2, PUBG: BATTLEGROUNDS, ARC Raiders, Apex Legends, Geometry Dash, Battlefield 6, War Thunder o Marvel Rivals.