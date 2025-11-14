Alemania y los Países Bajos encargan a KNDS 222 vehículos de combate de infantería de ruedas Boxer RCT 30

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Alemania y los Países Bajos han encargado a la compañía franco-alemana de defensa KNDS 222 vehículos de combate de infantería de ruedas Boxer RCT 30, según ha indicado la firma en un comunicado.

En concreto, KNDS Alemania ha sido subcontratada por Artec (fabricante de equipo original del sistema Boxer y empresa conjunta entre KNDS Alemania y Rheinmetall Landsysteme) para suministrar vehículos de combate de infantería sobre ruedas Boxer RCT 30 al Ejército alemán.

Cabe recordar que Artec había firmado previamente un contrato pertinente con la organización de adquisiciones Occar (Organización Conjunta de Cooperación en Materia de Armamento), cuyas bases fueron establecidas por la BaainBw (Oficina Federal de Equipamiento, Tecnología de la Información y Apoyo en Servicio del Bundeswehr) y la Occar.

La Bundeswehr suministrará un total de 150 sistemas bajo el nombre de 'Schakal'. De su lado, las fuerzas armadas holandesas recibirán otros 72 Boxer RCT 30.

En este sentido, la compañía ha apuntado que los primeros vehículos de combate de infantería sobre ruedas RCT 30 se entregarán a partir de finales de 2027. Asimismo, KNDS ha destacado que el Boxer RCT 30 será "la columna vertebral de las recién creadas 'Fuerzas Medias'".

"La combinación del probado Boxer, ya desplegado en siete naciones, y la probada torreta de 30 milímetros del vehículo de combate de infantería PUMA permite al 'Schakal' enfrentarse a objetivos móviles, incluso en movimiento", ha detallado la firma, haciendo hincapié en que el nuevo vehículo de combate de infantería sobre ruedas incluye también defensa antidrones y antiaérea.