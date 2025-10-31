La Armada estrecha la cooperación naval con Indonesia y Australia, dos países clave en la región del Indo-Pacífico

El jefe del Estado Mayor de la Armada, almirante general Antonio Piñeiro, con su homólogo de Indonesia. - ARMADA

El jefe del Estado Mayor de la Armada (AJEMA), el almirante general Antonio Piñeiro, ha iniciado una visita oficial a Indonesia y Australia, dos países clave en la región del Indo-Pacífico, para reforzar la cooperación naval y promover la seguridad marítima internacional.

La visita, que se extenderá hasta el próximo viernes, incluye encuentros institucionales con los jefes de las Armadas de ambos países, reuniones bilaterales con representantes de la industria de defensa y la participación en la Conferencia Indo-Pacific Sea Power 2025, organizada por la Royal Australian Navy en Sídney.

Es la primera vez que Indonesia recibe a un AJEMA español. Durante su estancia en Yakarta, el almirante general mantendrá reuniones con su homólogo indonesio y con el embajador de España en ese país, Bernardo de Sicart Escoda, y visitará el Cuartel General de la Marina indonesia, según ha informado la Armada en un comunicado.

En Australia se reunirá con autoridades navales australianas y con sus homólogos de hasta cuarenta países de la zona del Indo-Pacífico que asisten en Sídney a la conferencia mencionada. El programa australiano contempal también visitas a instalaciones industriales y tecnológicas vinculadas al ámbito naval, entre ellas Navantia Australia, BAE Systems, Kongsberg y Lockeed Martin, donde analizarán oportunidades de colaboración en el ámbito de la innovación y las capacidades marítimas autónomas.

CON LA VISTA PUESTA EN UNA REGIÓN DECISIVA

El Indo-Pacífico se ha consolidado como una zona clave para la seguridad marítima y las cadenas logísticas globales y la presencia de España responde a un interés estratégico propio y compartido con los socios europeos.

Así consta en la Estrategia de Acción Exterior 2025-2028, la Brújula Estratégica de la UE, la Estrategia de Seguridad Marítima Nacional 2024 y Visión Armada 2050, documentos que reconocen la relevancia del Indo-Pacífico como espacio prioritario para la acción exterior y la cooperación internacional de España.

La Armada ya ha desplegado en la región del Indo-Pacífico. En concreto, la fragata 'Méndez Núñez' se integró en el Grupo de Combate del portaaviones británico HMS 'Prince of Wales' como parte de una misión europea y el propio AJEMA adelantó en septiembre que, "si las cosas van bien", España un grupo de combate este.