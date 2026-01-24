Arranca la conmemoración de los 100 años del vuelo del Plus Ultra con exhibiciones aéreas en Brasil, Uruguay y Argentina

Archivo - Los Eurocopter EC-120 'Colibrí' del Ejército del Aire que conmemorarán el vuelo del Plus Ultra en Brasil, Uruguay y Argentina. - EJÉRCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO - Archivo

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ejército del Aire y del Espacio inicia este sábado un despliegue internacional para conmemorar el centenario del vuelo del Plus Ultra, la primera travesía del Atlántico Sur realizada por un único avión. Más de sesenta aviadores, seis Eurocopter EC-120 'Colibrí' de la Patrulla ASPA y dos A400M llevarán acabo exhibiciones aéreas en Brasil, Uruguay y Argentina.

En concreto, en el despliegue participarán dos A400M del Ala 31, con un personal estimado de unos 19 efectivos entre pilotos, tripulantes y mecánicos, y la Patrulla ASPA, encuadrada en el Ala 78, desplegará seis helicópteros --cinco titulares y uno de reserva-- y alrededor de 29 efectivos entre pilotos, mecánicos, jefatura y personal de apoyo, según ha informado el Ejército del Aire.

Asimismo, se ha sumado personal del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire y del Espacio (SHYCEA) y efectivos adicionales de otras unidades como la Dirección de Asuntos Económicos (DAE) o el Gabinete del Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio (JEMA).

La primera exhibición confirmada tendrá lugar en la playa de Ipanema (Río de Janeiro) el próximo miércoles. Las exhibiciones previstas en Montevideo y Buenos Aires se celebrarán el 1 y el 4 de febrero en el Parque de la Rambla y Costanera, respectivamente. Todas las actividades aéreas se desarrollarán en "estrecha" coordinación con las autoridades aeronáuticas y militares de los países anfitriones.

HISTORIA, PROYECCIÓN EXTERIOR Y CAPACIDADES

El Ejército del Aire también ha previsto actividades culturales relacionadas con el centenario. En definitiva, la conmemoración del centenario del Plus Ultra aúna rigor histórico, proyección exterior y capacidades aeroespaciales del siglo XXI, resume el Ejército del Aire.

El vuelo del Plus Ultra, convertido ya en símbolo, partió de Palos de la Frontera el 22 de enero de 1926 y, mediante etapas, llegó definitivamente a Buenos Aires el 10 de febrero. El piloto fue el comandante Ramón Franco, apoyado por dos observadores, el capitán Julio Ruiz Alda y el teniente de navío Juan Manuel Durán, y el mecánico Pablo Rada.

Esta conmemoración se enmarca en el programa de eventos que el Ejército del Aire y del Espacio ha previsto para conmemorar el centenario de este y otros grandes vuelos de la Aviación Española. Los ocho vuelos homenajeados tuvieron lugar desde 1926 hasta 1935. Al del Plus Ultra se suman el de la Escuadrilla Elcano (Madrid-Manila, en 1926); el de la Patrulla Atlántida (Melilla-Guinea, 1926-1927); Jesús del Gran Poder (Sevilla-Iberoamérica, 1929); Haya y Rodríguez (Sevilla-Guinea Española (1931); Ciudad de Manila (España-Filipinas, 1933); Cuatro Vientos (Sevilla-Cuba, 1933); y Santander (Santander-México, 1935).