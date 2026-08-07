Una asociación militar exige "adelantarse" ante la previsión de un "nuevo cruce masivo" de migrantes a Ceuta

El Ejército transporta a centenares de migrantes desde las barriadas de Ceuta de vuelta a la frontera - EUROPA PRESS

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) ha exigido que se garantice la "plena capacidad de intervención" de las unidades de las Fuerzas Armadas en Ceuta para "adelantarse" a un "nuevo cruce masivo" de migrantes a través de la valla ceutí, previsto por una campaña en redes sociales que plantearía un encuentro en la frontera el 15 de agosto.

Así lo ha comunicado la agrupación en una nota de prensa en la que, además de los medios logísticos y el personal necesario, exige una "plena capacidad" de intervención y el "adiestramiento" adecuado para "actuar de manera eficaz, coordinada y segura" en el supuesto de que deban intervenir de nuevo en apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En el comunicado, la AUME asegura su compromiso con "el servicio a España" y con la "defensa y los derechos e intereses profesionales de los militares". Por ello, reclama al Ministerio de Defensa que "adopten las medidas necesarias" para reforzar la capacidad de las unidades militares en Ceuta.

UNA RESPUESTA PREVENTIVA

Asegura que la respuesta ante la entrada masiva de migrantes en julio de este año demuestra la necesidad de una "respuesta preventiva": "Los militares desplegados en la ciudad autónoma no pueden verse en la situación de afrontar crisis de esta magnitud sin los recursos y la preparación suficientes", ha manifestado la asociación militar.

Por ello, pide que se permita a las unidades de la Comandancia General de Ceuta y al resto de efectivos desplegados "operar en las mejores condiciones posibles" para proteger "tanto la integridad territorial como la seguridad de los propios efectivos", ha apostillado.