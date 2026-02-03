BAE Systems recibe un contrato de 165 millones de euros para 30 vehículos de combate anfibios adicionales de EEUU

Archivo - BAE Systems recibe un contrato de 165 millones de euros para 30 vehículos de combate anfibios adicionales. - BAE SYSTEMS - Archivo

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

BAE Systems ha recibido un contrato de 195 millones de dólares (165 millones de euros) para la producción de vehículos de combate anfibios (ACV) adicionales para el Cuerpo de Marines de Estados Unidos, según ha informado este martes la compañía en un comunicado.

El ACV es una plataforma de nueva generación diseñada para mejorar la movilidad, la capacidad de supervivencia y la adaptabilidad en operaciones anfibias. Este último contrato ha aumentado el número total de ACV-30 a más de 150.

Los trabajos de este programa se llevarán a cabo en Johnstown, York, Pensilvania, Charleston y Carolina del Sur, para la integración por parte del Gobierno de la torreta Kongsberg.

Además, BAE Systems tiene actualmente un contrato para el ACV-Personal (ACV-P) y el ACV-Mando (ACV-C). La variante ACV-P tiene capacidad para transportar 13 marines equipados para combate y tres tripulantes, mientras que la variante ACV-C proporciona múltiples estaciones de trabajo para que los marines mantengan y gestionen el conocimiento de la situación en el campo de batalla.

La compañía también ha construido y entregado tres vehículos de prueba representativos de producción de la variante ACV-Recovery (ACV-R), lo que también incluye el diseño e integración de la grúa por parte del Gobierno en el Depósito del Ejército de Anniston.

"Este premio destaca la solidez de nuestra colaboración y nuestro compromiso compartido con el Cuerpo de Marines de los EE. UU. para dotar a las fuerzas de las capacidades necesarias para el éxito", ha asegurado la vicepresidenta de Vehículos Anfibios de BAE Systems, Rebecca McGrane.