El buque 'Audaz' y el patrullero 'Centinela' vigilan tres barcos rusos en que transitaban por aguas españolas

El convoy de bandera rusa vigilado por el buque 'Audaz' y el patrullero 'Centinela'. - ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA (EMAD)

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El buque de Acción Marítima (BAM) 'Audaz' y el patrullero de altura 'Centinela' han monitorizado en la última semana a dos barcos rusos que navegaban en el Mediterráneo oriental y el litoral gallego, según ha informado el Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

En un comunicado, el EMAD ha explicado que el 'Audaz', desplegado en el mar de Alborán y el estrecho de Gibraltar desde diciembre, ha vigilado al destructor ruso 'Severomorsk' durante su tránsito hacia el mar Mediterráneo oriental.

Posteriormente, el buque monitorizó a otro convoy con bandera rusa, conformado por la corbeta 'Boikiy' y el mercante 'General Skobelev', durante su viaje hacia el Atlántico, tras cruzar el estrecho de Gibraltar.

Días después, estas unidades de bandera rusa fueron avistadas entrando en el litoral gallego, por lo que a partir de ahí fueron vigiladas por el 'Centinela' hasta que entraron en aguas francesas.