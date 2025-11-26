El Congreso debate si debe conmemorarse el centenario del Desembarco de Alhucemas, antecedecente de Normandía

Archivo - La playa de Morro Nuevo en los días del desembarco, en una imagen del Mando de Adistramiento y Doctrina del Ejército - WIKIMEDIA COMMONS - Archivo

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Defensa del Congreso debate y vota este jueves una iniciativa de Vox en la que reclama al Gobierno la organización de cursos, conferencias, seminarios, jornadas de debate y exposiciones, entre otras actividades de carácter divulgativo, para conmemorar "debidamente" el centenario del Desembarco de Alhucemas, considerado el primer desembargo anfibio moderno y que permitió sofocar la guerra del Rif.

En una proposición no de ley, recogida por Europa Press, Vox hace un repaso de los acontecimientos que derivaron en el Desembarco de Alhucemas, realizado el 8 de septiembre de 1925, que marcó un punto de inflexión en el conflicto que España libraba con Marruecos desde principios del siglo XX.

Se trataba de una guerra irregular, donde las tropas españolas sufrían constantes ataques y emboscadas por parte de los combatientes rifeños, que no aceptaban la autoridad del Protectorado atribuido a España por los acuerdos de la Conferencia de Algeciras en el norte de la región. El punto más crítico fue el Desastre de Annual en 1925, cuando el Ejército español perdió más de 10.000 soldados a manos de los guerrilleros del cabecilla de la resistencia rifeña, Abd El Krim.

Fue entonces cuando España decidió poner fin a la guerra mediante una gran ofensiva militar, cuya clave era el desembarco anfibio que tuvo un gran impacto en el ámbito de la estrategia militar. "Esta operación sería la primera de su tipo en la historia moderna, integrando fuerzas terrestres, navales y aéreas en una acción conjunta que sentaría un precedente para futuros desembarcos militares, como los que se produjeron, a una escala muy superior, en la Segunda Guerra Mundial", destacan los de Santiago Abascal.

UNA OPERACIÓN CLAVE CON TÁCTICAS INNOVADORAS

En la proposición no de ley, Vox pone el foco en que, desde el punto de vista militar, Alhucemas fue una operación "clave" que permitió a España consolidar su dominio sobre el Protectorado de Marruecos y sofocar la rebelión rifeña.

"Su éxito se debió a un planeamiento meticuloso, la colaboración con Francia y la aplicación de tácticas innovadoras en guerra anfibia y aérea", explica Vox, que también subraya que "más allá de su impacto inmediato, estableció un precedente en la historia de las operaciones anfibias modernas".

Por todo ello, cree que el centenario de este acontecimiento brinda la oportunidad de reconocer la valentía y el sacrificio de los soldados, marinos y aviadores españoles que participaron en la contienda, así como de difundir el legado militar y estratégico que dejó para generaciones posteriores.

"Es imprescindible que la sociedad española conozca y valore este hecho histórico, reflejo del compromiso y la entrega de España en la defensa de sus intereses nacionales y de su soberanía", alega el partido de Santiago Abascal, que recuerda que el artículo 46 de la Constitución anima a los poderes públicos a garantizar la conservación y promover el enriquecimiento del patrimonio histórico español.

También citan las Reales Ordenanzas, que establecen que "los Ejércitos de España son herederos y depositarios de una gloriosa tradición militar. El homenaje a los héroes que lo forjaron es un deber de gratitud y un motivo de estímulo para la continuación de su obra".

Sin embargo, el reconocimiento de aquel operativo militar se vio ensombrecido con el paso del tiempo, ya que su ideólogo se convirtió años después en el dictador Miguel Primo de Rivera y su principal mando, el general José Sanjurjo, fue uno de los militares que apoyaron el golpe de Estado de Francisco Franco.