Defensa envía un primer avión a Oriente Próximo para evacuar a españoles afectados por la escalada militar

1065606.1.260.149.20260304115640 Archivo - A330 del Ejército del Aire en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrod) - Ministerio de Defensa - Archivo

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa ha anunciado que un primer avión militar ha partido hacia el golfo Pérsico para evacuar a españoles que se han visto afectados ante la escalada bélica provocada por el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán.

El aparato, un modelo Airbus A330 MRTT, ha partido de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), según han confirmado fuentes de Defensa. Este aparato puede trasladar a casi 300 pasajeros.

En los preparativos para el envío ha participado personal del Ala 45, la unidad responsable de transportar autoridades y realizar misiones de largo alcance, y el Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (AEDA), fuerzas especiales que aseguran el entorno del avión y gestionan el embarque de los civiles en áreas de riesgo, según explica el Ejército del Aire.

ALBARES CONFIRMA VARIAS OPERACIONES DE RESCATE EN DISTINTOS PAÍSES

Este mensaje de Defensa llega minutos después de que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, haya anunciado que España enviará otro avión "en breve" para realizar una operación más en "otro país" del Oriente Medio.

No ha querido dar más detalles por motivos de seguridad, pero ha confirmado que hay varias evacuaciones "tremendamente delicadas" en marcha en distintos países y ha asegurado que prevé dar "buenas noticias" en "unas horas", según "vayan concluyendo" los traslados.

Este martes llegaron a Madrid en un vuelo comercial 175 españoles procedentes de Abu Dabi de entre los 31.000 que se encuentran en los distintos países de Oriente Medio, aunque el titular de Exteriores ha aclarado que "no todos" quieren ser evacuados por "muchos de ellos son residentes".