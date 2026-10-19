Defensa formaliza un contrato para mantener los mástiles telescópicos de los peñones de Alhucemas, Chafarinas y Vélez

Archivo - Buque Ángeles Alvariño frente a Chafarinas - IEO - Archivo

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección de Asuntos Económicos de la Jefatura de Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica (JCISAT) del Ministerio de Defensa ha formalizado con la empresa Hispamast un contrato de mantenimiento de los mástiles telescópicos de los peñones de Alhucemas, Chafarinas y Vélez, por un importe de 37.416 euros, según ha publicado este lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Los peñones de Vélez de la Gomera --a 138 kilómetros al oeste de Melilla, unido a la costa marroquí por un istmo--; el de Alhucemas --a unos 700 metros de la costa marroquí; y las islas Chafarinas --un archipiélago de tres islas (Isabel II, Rey Francisco y Congreso) situado a escasa distancia del litoral de Marruecos-- son las llamadas plazas de soberanía española en el norte de África.

Los tres enclaves, frente a la costa marroquí y en el entorno del mar de Alborán, cuentan con guarniciones militares permanentes del Ejército de Tierra y Marruecos reivindica su soberanía. Fue en 2021 cuando el Ejército de Tierra licitó un contrato para adquirir los tres mástiles de antenas para los Centros de Comunicaciones de los peñones, tras la entrada a Ceuta de cerca de 9.000 migrantes.

El nuevo contrato, adjudicado por procedimiento abierto simplificado y con el precio como único criterio de adjudicación, recibió una única oferta, la de la propia Hispamast, una pyme con sede en Campo Real (Madrid).

La adjudicación se resolvió el pasado 24 de septiembre y el anuncio de formalización, enviado el 14 de octubre, lo firma la jefa del órgano de contratación, Beatriz Bilbao Díez.