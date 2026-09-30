Defensa remite a la Justicia la denuncia de torturas de militares a migrantes en Ceuta y encarga investigación interna

Dos militares vigilan la frontera entre España y Marruecos, a 8 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa ha remitido este miércoles a la Fiscalía y el Juzgado de Guardia de Ceuta las torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes de militares a migrantes en Ceuta que denuncia Amnistía Internacional, al tiempo que ha encargado una investigación interna para dilucidar responsabilidades individuales.

Amnistía Internacional ha denunciado "un patrón" de prácticas como "palizas, acoso, humillaciones y el robo de dinero y confiscación y rotura de teléfonos móviles a personas migrantes, sin importar su edad, condición o género". En un informe publicado este miércoles, las atribuye a unidades de Regulares y de la Legión "en particular".

El departamento que dirige Margarita Robles ha informado de que ha remitido el informe a la Fiscalía y al Juzgado de Guardia de Ceuta. Además, ha trasladado que ha instado al Mando de Operaciones (MOPS) a investigar y dilucidar responsabilidades individuales "para preservar el buen hacer y nombre de las Fuerzas Armadas".