Economía.-El Instituto Nacional de Ciberseguridad elige la tecnología de Airbus para entrenar ante combates cibernéticos

Archivo - Cyber Range de Airbus - AIRBUS - Archivo

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha elegido la tecnología de Airbus para crear gemelos digitales de redes corporativas complejas y simular escenarios de combate cibernético de "alta fiabilidad" a modo de entrenamiento ante potenciales eventos de este tipo, según ha informado la compañía en un comunicado.

La empresa proporcionará al Incibe su nueva plataforma de simulación avanzada con la solución 'Airbus CyberRange', una tecnología que se integrará de forma física en el Laboratorio Nacional de Ciberseguridad, IoT y 5G ubicado en León y que se complementará con una versión en la nube para facilitar el acceso remoto a las actividades de formación y entrenamiento.

"Esta herramienta permitirá a los expertos validar tecnologías emergentes y entrenar en un entorno aislado, complementando la misión del laboratorio de certificar la seguridad de productos y aumentar la confianza digital, sin comprometer infraestructuras reales", ha subrayado Airbus.

El proyecto ha sido financiado de forma parcial con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de la Unión Europea, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno.

El Incibe depende del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y su función es el desarrollo de la ciberseguridad para la ciudadanía, la red académica y de investigación, los profesionales y las empresas, sobre todo las de los sectores estratégicos.