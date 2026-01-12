Elbit logra contratos de 235,5 millones para equipar una plataforma de helicópteros de un país de Asia-Pacífico

Archivo - Logo de Elbit Systems - ELBIT SYSTEMS - Archivo

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La armamentística israelí Elbit Systems ha conseguido la adjudicación de contratos por un valor total aproximado de 275 millones de dólares (235,5 millones de euros) para equipar una plataforma de helicópteros de un país de Asia-Pacífico, según ha anunciado en un comunicado este lunes.

En concreto, se trata del suministro de un avanzado conjunto de sistemas de guerra electrónica (EW) de autoprotección aerotransportada, incluido su sistema de contramedidas infrarrojas directas (Dircm) y los contratos se ejecutarán durante un periodo de cinco años.

En virtud de estos contratos, Elbit Systems proporcionará un conjunto completo de sistemas EW diseñado para proteger la plataforma de helicópteros contra amenazas de misiles, mejorar la supervivencia de las aeronaves y aumentar la eficacia de las misiones.

CAPACIDADES DE DETECCIÓN ELECTRÓNICA

La solución integra capacidades de detección electrónica, procesamiento de señales y contramedidas de última generación que proporcionan alerta temprana, identificación de amenazas y respuesta automatizada a una amplia gama de amenazas.

Además, la empresa suministrará su sistema Mini-Music Dircm, diseñado para proteger contra amenazas a aeronaves pequeñas y medianas de ala giratoria y fija, incluidos helicópteros, utilizando tecnologías avanzadas de láser y seguimiento.

En este sentido, la firma ha detallado que basado en años de experiencia probada y cientos de miles de horas de vuelo en entornos militares, el Mini-Music detecta e interrumpe los misiles entrantes, manteniendo la seguridad de la aeronave y sus ocupantes.

"Los sistemas se adaptarán a la plataforma de helicópteros específica del cliente y a sus necesidades operativas, proporcionando una protección robusta en entornos de combate complejos", ha explicado Elbit, que ha añadido que dichos contratos se suman a los numerosos acuerdos que la empresa ha conseguido en los últimos años en el campo de las soluciones de autoprotección aérea, que abarcan varios países, incluidos los de la OTAN y los europeos.

El presidente y director ejecutivo de Elbit Systems, Bezhalel Machlis, ha asegurado que estos contratos reflejan la "creciente confianza de sus clientes de Asia-Pacífico en las soluciones avanzadas y probadas en combate de Elbit Systems para la autoprotección de helicópteros".

"Nuestros sistemas integrados EW y Dircm proporcionan capacidades muy avanzadas de detección de amenazas y contramedidas, lo que mejora la supervivencia de las aeronaves y la eficacia operativa en entornos de misión complejos", ha comentado, concluyendo que están "orgullosos de seguir reforzando sus asociaciones y apoyando las necesidades cambiantes de sus clientes en esta importante región".