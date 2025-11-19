Ericsson, Saab y Calian se asocian para reforzar la seguridad e innovación en comunicaciones de Canadá

Archivo - FILED - 31 March 2019, Lower Saxony, Hanover: A robot is grips a log of wood at a stand of the Ericsson telecommunications group at the Hanover Fair. Photo: Christophe Gateau/dpa - Christophe Gateau/dpa - Archivo

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ericsson Canadá, Saab y Calian han firmado un 'Memorando de Entendimiento' para explorar oportunidades de colaboración en sistemas de comunicación avanzados, seguros y resistentes en el pañis norteamericano, según han indicado en un comunicado este miércoles.

Dicho acuerdo, firmado en Ottawa (Canadá), subraya el "compromiso compartido de apoyar la modernización de la defensa de Canadá y la competitividad tecnológica en los mercados globales con soluciones de doble uso".

"A medida que el mundo se vuelve más complejo y las tecnologías emergentes reconfiguran el panorama de la defensa, aumenta la necesidad de contar con sistemas seguros y unificados que refuercen la resistencia y la preparación de Canadá", han señalado.

CONECTAR A LOS RESPONSABLES DE LA TOMA DE DECISIONES

A través de esta asociación, Ericsson, Saab y Calian explorarán cómo las tecnologías avanzadas basadas en datos pueden modernizar los sistemas de mando, control y comunicaciones para conectar a los responsables de la toma de decisiones con la información correcta, en el momento adecuado, en todos los dominios operativos, lo que es fundamental para la seguridad pública ya que la coordinación entre los organismos de primera intervención es "esencial para hacer frente a sucesos como las catástrofes naturales".

Juntas, las empresas pretenden unir las redes de comunicación existentes y las emergentes para crear un "sistema de sistemas" seguro, interoperable y resistente. "Combinando la experiencia de Ericsson en infraestructura de redes globales, las avanzadas tecnologías de defensa y vigilancia de Saab y las capacidades de integración de Calian, la colaboración pretende redefinir la forma en que la información se mueve de forma segura por tierra, mar, aire y ciberentornos", han detallado las firmas.

El presidente de Defensa y Espacio de Calian Group, Chris Pogue, ha declarado que "las operaciones de defensa modernas dependen de la capacidad de comunicarse de forma segura y sin fisuras en todos los dominios".

"En Calian, estamos orgullosos de aportar la experiencia canadiense en integración de sistemas, comunicaciones avanzadas y formación a esta colaboración con Ericsson y Saab", ha añadido, para luego recalcar que juntos pueden "reforzar las capacidades soberanas de Canadá, apoyar a sus Fuerzas Armadas y aliados, y sentar las bases para la próxima generación de sistemas de mando y control seguros e interoperables".