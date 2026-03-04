España ha denegado 219 licencias de exportación e importación de material de defensa a Israel desde octubre del 2023

Archivo - Fachada del Ministerio de Defensa. - MINISTERIO DE DEFENSA - Archivo

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

España ha denegado un total de 219 licencias de exportación e importación de material de defensa y tecnologías de doble uso a Israel desde el 7 de octubre de 2023, fecha en la que el Estado hebreo inició una ofensiva contra Palestina en respuesta a la masacre de Hamás.

Así lo ha desvelado la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla, en una comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso, donde ha actualizado el estado del comercio de material de defensa con el Estado hebreo desde el 2023 y desde la aprobación del embargo a la compraventa de estos productos como medida de presión a Tel Aviv en el marco de la ofensiva contra la Franja de Gaza y Cisjordania que el Ejecutivo tildó de genocidio.

López Senovilla ha detallado que la autoridad correspondiente, la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU), ha denegado 64 licencias de exportación y cuatro de importación a Israel de material de defensa desde octubre de 2023 y hasta el 31 de enero de 2026. Desde que se adoptó el embargo en octubre, se han denegado 151 licencias de exportación e importación.

El trabajo elaborado por la Secretaría de Estado de Comercio alude a algunas de estas licencias denegadas. Por ejemplo, el primer semestre de 2025se denegó una de conjuntos de detonadores no eléctricos. Respecto al material de doble uso, a Tel Aviv le fueron denegadas siete licencias que contenían productos de alta tecnología, incluyendo módulos de seguridad de encriptación, cámara técnica y otros productos.

En el segundo semestre de 2024 se denegaron 47 licencias a Israel de material de diversa índole --Torno multiproceso, antena, equipos de telecomunicación, 'gateway' para interconexión, software, piezas repuesto de robot, microcircuito, convertidor digital a analógico, fluoruro sódico, fluoruro hidrógeno, ácido fluorhídrico, sistema antidron, trietanolamina, tarjetas electrónicas de proceso de imagen, reactivos de laboratorio, hornos de inducción, explosivos para voladura, mecha detonante, sensor solar, circuito integrado láser--.

La secretaria de Estado también ha concretado las exportaciones a Israel, recogidas en el 'Informe de exportación de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso' correspondiente a 2024 y al primer semestre de 2025.

En 2024, España exportó material por valor de 1,45 millones de euros al Estado hebreo, pero todo el montante se destinó "exclusivamente" a componentes destinados a terceros países, entre los que ha mencionado Filipinas y Estados Unidos. En el primer semestre de 2025 no se realizaron exportaciones a Israel.

"Es decir, el destino final no es Israel y es material vinculado a programas cuyo usuario final es el Ministerio de Defensa español, no se autorizó ninguna exportación definitiva con destino final a Israel", ha hecho hincapié. Asimismo, ha cifrado en 21 las licencias revocadas en virtud de la norma, pero no las ha detallado.

López Senovilla ha defendido el embargo a Tel Aviv, y ha recalcado que "consolida" la política seguida por el Gobierno en los últimos tiempos respecto a las exportaciones de material de defensa y doble uso a Israel, muy restringidas desde 2001, fecha de la Segunda Intifada. Desde esa fecha no se han autorizado exportaciones definitivas de armamento y equipos letales.

EXCEPCIONES

La secretaria de Estado ha aludido también a las excepciones previstas en la ley del embargo, que están justificadas si la prohibición supone un menoscabo para los intereses generales nacionales. Así, ha recordado que el 23 de diciembre el Consejo de Ministros aprobó una autorización excepcional relativa a las licencias proyectos aeronáuticos "de gran potencial exportador": el A400M, el A330MRTT y el C295.

"La no autorización supondría claramente un menoscabo para los intereses generales de España en términos industriales, económicos, de empleo y tecnológicos, por lo que se consideró justificada la necesidad de aplicar esa excepción establecida por el real decreto ley", ha alegado.

Meses antes de la puesta en marcha del embargo, el Ministerio de Defensa anunció un "plan de desconexión" de la industria militar israelí. La idea pasaba por sustituir los productos israelíes sin perjuicio a las capacidades de las Fuerzas Armadas, aunque persistían las dudas sobre cierto material de Inteligencia, de equipamiento o tecnología para el que el Ministerio de Defensa había admitido "dependencia". Sin embargo, Robles dio por concluido el vínculo industrial con el Estado hebreo en el ámbito de la defensa ya en septiembre.