El Gobierno lleva al Congreso la exportación de material de defensa en 2025, que aumentó en un 18%

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría de Estado de Comercio presenta este miércoles en la Comisión de Defensa del Congreso el 'Informe de exportación de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso', que concluye que España exportó material de defensa por valor de 2.332,7 millones de euros en el primer semestre de 2025, un 18% más respecto a lo exportado el semestre anterior.

El trabajo elaborado por la Secretaría de Estado de Comercio detalla que en ese período de tiempo se han autorizado licencias de exportación a Israel de carácter temporal y todas relacionadas con reparaciones, mantenimiento y programas cuyo usuario final son las Fuerzas Armadas españolas, y que "no tienen contraprestación monetaria y fueron consideradas como estratégicas". No las pormenoriza, pero sí especifica que se denegó una licencia de conjuntos de detonadores no eléctricos.

Tampoco se ha autorizado exportaciones de equipos que pudiesen ser empleados como material antidisturbios por parte de las Fuerzas Armadas o de seguridad de Israel.

España adoptó un embargo a la compraventa de material militar a Israel a principios de octubre de 2025, como medida de presión a Tel Aviv en plena ofensiva contra la Franja de Gaza que el Ejecutivo tildó de genocidio. Meses antes de la puesta en marcha de estas medidas, el Ministerio de Defensa anunció un "plan de desconexión" de la industria militar israelí.

La idea pasaba por sustituir los productos israelíes sin perjuicio a las capacidades de las Fuerzas Armadas, aunque persistían las dudas sobre cierto material de Inteligencia, de equipamiento o tecnología para el que el Ministerio de Defensa había admitido "dependencia". Sin embargo, Robles dio por concluido el vínculo industrial con el Estado hebreo en el ámbito de la defensa ya en septiembre.

En cuanto a Rusia, durante el primer semestre de 2025 no se autorizó ninguna licencia ni tampoco hubo exportaciones de material de defensa, según el trabajo elaborado por la Secretaria de Estado de Comercio. Y, en referencia a Ucrania, el informe detalla que España exportó material de defensa por valor de 35,7 millones de euros en el primer semestre de 2025. Entre ellas, se contabilizan donaciones de artículos por un valor total de 219 millones de euros.

El informe, consultado por Europa Press, añade que se denegaron otras cuatro licencias de material de defensa a otros tres países --además de la denegada a Israel--: dos de petardos y detonadores a Níger, una a Bahréin de 1.200 disparos de munición de 30 milímetros y una licencia a Cuba de munición de pistola 9x18.

MATERIAL DE DOBLE USO EN 2025

En cuanto a productos y tecnologías de doble uso, el valor de las exportaciones realizadas durante el primer semestre de 2025 fue de 128,6 millones de euros, un 60% menos con respecto al mismo semestre del año anterior. Los principales destinos fueron: China (21 millones de euros, 16,3% del total); Arabia Saudí (13 millones de euros, 10% del total); y Turquía (10,3 millones de euros, 8% del total). Las restantes se repartieron entre 87 países.

En cuanto a las denegaciones, la Secretaria de Estado de Comercio recuerda que hunden su raíz en el riesgo de que puedan ser utilizadas de manera contraria a los intereses de seguridad y política exterior de España y la UE o puedan contribuir al desarrollo de armas de destrucción masiva y posibles desvíos a usos finales militares no autorizados, riesgo de violación de Derechos Humanos, riesgo de contribuir a la inestabilidad regional o la preocupación por el destino final de la tecnología.

Fueron 42 en el primer semestre de 2025, y a Israel le fueron denegadas siete que contenían productos de alta tecnología, incluyendo módulos de seguridad de encriptación, cámara técnica y otros productos. A Rusia, de su lado, le fueron denegadas nueva, compuestas por impresoras industriales y químicos.

UN 11% MÁS EN 2024

La Secretaría de Estado de Comercio también presentará el miércoles los datos de exportación de material de defensa y doble uso correspondiente a 2024. Ese año, se exportó material de defensa por valor de 17.395 millones de euros, un 11% más que el año anterior.

Geográficamente, la Unión Europea y la OTAN fueron los principales destinos, abarcando el 64,6% del total. Alemania, con 954 millones de euros, y Gran Bretaña, con 397, fueron los mayores receptores, enfocándose en aeronaves, munición y transferencia de tecnología.

Un 31,3% se exportó al resto del mundo, por valor de 1.092 millones de euros, destacando países como India, Kazajistán, Brunéi, Arabia Saudí o Ucrania como mayores receptores de productos de material de defensa.

En cuanto a Israel, el informe precisa que no se han autorizado exportaciones de equipos que pudiesen ser empleados como material antidisturbios por parte de las Fuerzas Armadas o de seguridad de Israel. Se otorgaron cinco en 2024, relacionadas con reparaciones, mantenimiento y programas cuyo usuario final son las Fuerzas Armadas españolas y fueron consideradas como estratégicas.

Además, se originan en licencias aprobadas con anterioridad octubre de 2023 y consistieron en sistemas electrónicos, sensores de imagen y devolución de material defectuoso por valor de 1,45 millones de euros.

Asimismo, se exportó material por valor de 74.554.467 millones de euros, concretamente vehículos y artillería, armamento y munición, misiles y apoyo a la infantería y repuestos, componentes y sistemas tecnológicos.

En 2024 hubo 16 denegaciones en la exportación de material de defensa. En el primer semestre de 2024 hubo 14 denegaciones a Cuba en la exportación de material de defensa, concretamente de armazón de pistola, munición metálica diferentes calibres y pistolas de diferentes calibres. En el segundo semestre de 2024 se denegaron dos licencias individuales de material de defensa, una de vehículos blindados con destino Ucrania por no disponer de Registro Especial de Operadores de Comercio Exterior (REOCE) y la segunda con rifles destino la República de Kirguistán.

MATERIAL DE DOBLE USO PARA ISRAEL

Israel recibió material de doble uso por valor de 130.486,77 euros, concretamente planchas de fibra de vidrio tratadas, amplificadores de potencia, bifluoruros, equipos de telecomunicación con criptografía y sistema antidrones.

Por su parte, Rusia recibió material de doble uso por valor de 616.984,21, fundamentalmente asistencia técnica y consultoría informática relacionada con software empresarial.

Además, en 2024 hubo un total de 83 denegaciones de productos de doble uso. En el primer semestre, en el ámbito del doble uso hubo once operaciones de exportación denegadas: tres a Emiratos Árabes Unidos, dos a India, una a Nigeria, una a China y tres a Rusia.

En el segundo semestre de 2024 se denegaron 47 licencias a Israel de material de diversa índole --Torno multiproceso, antena, equipos de telecomunicación, 'gateway' para interconexión, software, piezas repuesto de robot, microcircuito, convertidor digital a analógico, fluoruro sódico, fluoruro hidrógeno, ácido fluorhídrico, sistema antidron, trietanolamina, tarjetas electrónicas de proceso de imagen, reactivos de laboratorio, hornos de inducción, explosivos para voladura, mecha detonante, sensor solar, circuito integrado laser--.

Además, tuvieron lugar las siguientes denegaciones de exportación: seis a China, cuatro a India, una a Kazajistán, una a Arabia Saudí, una a Hong Kong, tres a Irán, una a Nigeria y una a Turquía.