España llama a la cooperación entre marinas para garantizar la estabilidad económica y la seguridad mundial

La ministra de Defensa, Margarita Robles, interviene en la reunión de jefes de las marinas europeas. - ARMADA

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha apelado este jueves a la cooperación entre las marinas mundiales para garantizar la estabilidad económica, energética y la seguridad mundial.

"El ámbito marítimo ha dejado de ser simplemente un espacio para las operaciones navales: es también un entorno estratégico donde convergen la estabilidad económica, la energía, la seguridad, la conectividad digital y la competencia geopolítica", ha dicho la ministra en su intervención en la segunda jornada de la reunión de los jefes de las marinas europeas en Madrid. "Y en este entorno complejo exige una vigilancia constante, adaptabilidad y, por encima de todo, cooperación", ha agregado Robles.

La ministra ha reafirmado el compromiso de la Armada con la estabilidad económica, energética y la seguridad mundial y el compromiso de España con sus aliados internacionales. En el ámbito marítimo, se traduce en presencia en misiones como 'Sea Guardian', los Grupos Navales Permanentes de la OTAN y la operación contra la piratería 'Atalanta' de la UE, entre otras.

"Como nación marítima, España está profundamente comprometida con la preservación de la seguridad en el mar y con la promoción de la paz en todo el mundo", ha continuado. "Nuestros buques, submarinos, aeronaves e infantes de marina despliegan con regularidad en zonas esenciales para el comercio internacional y el flujo de energía", ha rematado.