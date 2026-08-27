España y Portugal acuerdan adquirir conjuntamente todoterrenos militares VAMTAC al amparo del instrumento europeo SAFE

La ministra de Defensa, Margarita Robles, asiste a la firma del memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Defensa de Portugal y el de España para la adquisición de vehículos tácticos todoterreno de alta movilidad. - MINISTERIO DE DEFENSA

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Ministerios de Defensa de España y Portugal han firmado este jueves un memorando de entendimiento (MoU) para adquirir de forma conjunta vehículos militares todoterreno de alta movilidad táctica (VAMTAC) al amparo del instrumento 'Security Action for Europe' (SAFE), diseñado por la UE para acelerar las inversiones de Los Veintisiete en capacidades críticas de defensa.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, y su homólogo portugués, Nuno Melo, han presidido el acto, celebrado en la Fortaleza de San Juan Bautista de la Foz, en Oporto. De su lado, la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, y el subdirector general de Armamento y Patrimonio de Defensa Nacional luso, contralmirante Antonio Mateus, han rubricado el acuerdo, que refuerza la integración de la base industrial europea.

La iniciativa establece también un marco sólido de cooperación entre ambos ministerios para alcanzar una capacidad integral de movilidad terrestre táctica basada en una plataforma común y que refuerce la interoperabilidad e intercambiabilidad entre las Fuerzas Armadas españolas y lusas.

"Con esta firma estamos poniendo en valor no solamente el trabajo conjunto e España y Portugal, sino y lo que es más importante, a la UE y a la Europa de la defensa", ha indicado Robles, según ha informado el Ministerio de Defensa en un comunicado. La ministra ha alabado programas como el SAFE porque demuestra que la "unidad" europea "es su principal fortaleza".

El URO VAMTAC es un vehículo todoterreno de tracción a las cuatro ruedas destinado principalmente al ámbito militar y fabricado por la empresa española UROVESA en Santiago de Compostela.