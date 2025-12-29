España rechaza un acuerdo de paz para Ucrania si incluye cesiones territoriales: "No puede decidir Putin"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, preside una videoconferencia con el personal desplegado en Lituania y Rumanía en misiones OTAN. - RUBÉN SOMONTE / MINISTERIO DE DEFENSA

MADRID 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

España ha expresado este lunes su rechazo a un eventual acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania si incluye que Kiev ceda la región del Donbás, tal y como ha reclamado el presidente de Rusia, Vladimir Putin. "Las condiciones en las que tiene que producirse la paz no pueden venir dadas por Putin", ha dicho la ministra de Defensa, Margarita Robles.

En una entrevista concedida a 'La Hora de la 1', recogida por Europa Press, Robles ha valorado el encuentro entre los presidentes estadounidense y ucraniano, Donald Trump y Volodomir Zelenski, para discutir sobre la paz en Ucrania. La cesión de la región del Donbás a Rusia y la gestión de la central nuclear de Zaporiyia, actualmente bajo control ruso, están sobre la mesa.

"En absoluto", ha dicho rotunda la titular de la cartera de Defensa, requerida sobre si Europa daría el visto bueno a las hipotéticas cesiones territoriales a Rusia. "Esto es una invasión y una guerra ilegítima, Putin ha vulnerado las normas del Derecho Internacional", ha recordado.

Robles aboga por que Ucrania logre una paz "justa y duradera" en los términos en los que ella decida. "En qué condiciones (se logra la paz) no puede venir dado por Putin", ha subrayado. En este contexto, ha instado a Europa a continuar su apoyo a Kiev y ha garantizado que España así lo hará.

En este contexto, no ha descartado el despliegue de militares españoles en una hipotética misión en Ucrania para vigilar la paz sobre el terreno. Robles ha recordado que España participa en 15 misiones de paz, con las que está "firmemente comprometida", y ha insistido en que se desplegará "donde haga falta, donde sea necesario y en los términos que la comunidad internacional acuerde".