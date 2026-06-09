España ve un "fracaso" la cancelación del proyecto del nuevo caza europeo y adelanta que estudia "alternativas"

Margarita Robles, Ministra de Defensa, durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 9 de junio de 2026, en Madrid (España). - Jesus Hellin/STUDIO MEDIA 19 / Europa Press

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha lamentado este martes la cancelación del proyecto para desarrollar un caza europeo (el FCAS, Futuro Sistema Aéreo de Combate), por las discrepancias entre Alemania y Francia, y ha avanzado que el Gobierno valora "alternativas" para que España pueda tener el avión de sexta generación que "necesita".

Tras años de negociaciones, Francia y Alemania han dado por descartado el proyecto ante las diferencias existentes entre los socios. Según fuentes del Gobierno alemán, Friedrich Merz y Emmanuel Macron han llegado a la conclusión de que el conglomerado industrial francés Dassault Aviation y el fabricante europeo Airbus no lograrán ponerse de acuerdo sobre quién debe liderar el programa.

"Es una noticia muy preocupante para Europa y para su economía estratégica, era un gran proyecto y es un fracaso sin ninguna duda", ha dicho la ministra en declaraciones a los medios en el Senado.

Robles, que ha insistido en que España "necesita" un avión de sexta generación, ha adelantado que España "hará todo lo posible" para lograrlo. Sin entrar en detalles, ha asegurado que hay "muchas alternativas" sobre la mesa, aunque la opción de una plataforma conjunta haya quedado en vía muerta, y que el Gobierno hablará con Alemania, Francia "y otros países".

La ministra de Defensa ha aprovechado para llamar a una "reflexión" sobre la Europa de la defensa y sobre el incremento del gasto. "Cuando llega el momento de grandes programas que son necesarios, algo falla", ha indicado. "En este caso, se ha antepuesto el interés de la industria a los de la seguridad y la defensa de Europa", ha diagnosticado.