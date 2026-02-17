Eviden (Atos) participa en un ejercicio aéreo de la OTAN con su sistema radar Arpege OTAN

Radar Arpege - EVIDEN

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Eviden, marca del Grupo Atos para productos de hardware y software, ha participado en un ejercicio aéreo de la OTAN con su sistema de simulación de amenazas Radar superficie-aire Arpege.

Así, tal y como ha indicado la firma en un comunicado este martes, dicha herramienta ha sido desplegada durante un ejercicio del Tactical Leadership Program (TLP) de la OTAN.

En concreto, la operación tuvo lugar en noviembre en la Base Aérea de Los Llanos, cerca de Albacete, donde se desarrollan los programas de entrenamiento TLP.

SIMULACIÓN DE AMENAZAS RADAR ILUMINANDO AERONAVES EN VUELO

El objetivo de estos programas es proporcionar a los pilotos de combate entornos simulados "altamente realistas", diseñados para reproducir condiciones operativas reales.

"Este proyecto ilustra el compromiso de Eviden con el suministro de soluciones adaptadas a las necesidades operativas de las fuerzas armadas de la OTAN en entornos de alta intensidad", ha señalado la firma, que ha detallado que el sistema Arpege, diseñado por Avantix, está operativo desde 2022 dentro del componente francés del Polígono de Guerra Electrónica y se utiliza activamente en la base aérea de entrenamiento de la OTAN en Los Llanos.

El sistema Arpege está compuesto por un puesto central de mando y vehículos ligeros remotos equipados con generadores de señales radar y antenas de seguimiento. Conjuntamente permiten simular amenazas radar iluminando aeronaves en vuelo.

Durante los vuelos de entrenamiento, estas emisiones simuladas reproducen condiciones de amenaza reales, activando los sistemas de autoprotección de las aeronaves. Los pilotos de combate son evaluados en función de sus respuestas, incluyendo maniobras evasivas, empleo de contramedidas como señuelos o interferencias electrónicas, así como la ejecución de ataques aire-tierra simulados.

"Esta solución móvil y flexible puede desplegarse rápidamente y operar en red interconectando varios vehículos con el centro de control de operaciones", ha detallado Eviden, que ha añadido que su diseño modular permite adaptarla a las distintas necesidades de las fuerzas en diversos escenarios de entrenamiento.

En este sentido, la empresa ha recordado que Arpege forma parte del portfolio Mobile Radar Threat Simulator (MRTS) de Avantix, una gama de soluciones móviles de simulación de amenazas radar. MRTS es una familia escalable diseñada para adaptarse a señales y sistemas radar de nueva generación y proteger frente a amenazas emergentes.

El director general de Eviden, Mission Critical Systems y presidente de Avantix, Bernard Payer, ha declarado que con el despliegue del sistema Arpege en este ejercicio la firma está "especialmente orgullosa de poner su experiencia en el espectro electromagnético al servicio de la excelencia operativa de los pilotos de combate de la OTAN".