El general Antonio Jesús Cabrerizo Calatrava, nombrado segundo jefe del Estado Mayor de Ejército de Tierra

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nombramiento del general de Brigada Antonio Jesús Cabrerizo Calatrava como segundo jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra.

Diplomado en Vías de Comunicación y cooperación cívico-militar y máster de Seguridad y Defensa Internacional de la UNED, ingresó en la Academia General Militar en 1983 (XLIII promoción), obteniendo su despacho de teniente de Ingenieros en julio de 1988.

En julio de 2000 ascendió a comandante, diplomándose en Estado Mayor en 2001. Ha ocupado destinos de Estado Mayor en el Mando de Adiestramiento y Doctrina, la División de Operaciones y la representación española ante la Unión Europea en Bruselas y ha sido jefe de la Bandera de Zapadores en la Brigada de La Legión. Ha participado en cuatro operaciones internacionales con diferentes organizaciones --SFOR en Bosnia, KFOR en Kosovo, UNIFIL en Líbano e ISAF en Afganistán--.

Ascendido a coronel en 2015, ha sido jefe del Regimiento de Ingenieros 8 de Melilla. Desde su ascenso a general de Brigada en 2019 ocupó los puestos de subdirector de Enseñanza, director de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales del MADOC, director de Enseñanza y su actual cargo, jefe del Mando de Personal del Ejército de Tierra, que ejerce desde 2023.

OTROS NOMBRAMIENTOS

Además, el Gobierno ha dado luz verde al nombramiento del general de Brigada Guillermo Ramírez Altozano como jefe del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra.

Ingresó en la Academia General Militar en 1984, obteniendo el despacho de teniente de Transmisiones en 1989. Como teniente y capitán desempeñó el mando en el Regimiento de Ingenieros nº 8 (Melilla), Grupo de Operaciones Especiales I 'Órdenes Militares' (Madrid) y Regimiento de Transmisiones Tácticas nº 21 (Marines, Valencia) y ejerció el profesorado en la Academia de Ingenieros.

Se diplomó en Estado Mayor en 2002, ocupando posteriormente destinos en el Cuartel General de la Brigada de Transmisiones (Bétera), Estado Mayor del Ejército de Tierra, Cuartel General de Cuerpo de Ejército Europeo (Estrasburgo) y Dirección de Personal del Ejército. Ejerció el mando de teniente coronel y coronel en el Regimiento de Transmisiones nº 21.

Ascendido a general de Brigada en diciembre de 2019, fue destinado al Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad / Headquarters NATO Rapid Deployable Corps (Bétera) y de general de división nombrado jefe de la Jefatura del Ciberespacio y de los Servicios de Asistencia Técnica (Madrid), cargo que ocupa en la actualidad. Ha participado en misiones internacionales en Kosovo (2000), Malí (2013) y República Centroafricana (2015).

Por último, el Consejo de Ministros ha aprobado el nombramiento del general Joaquín Broch Hueso como jefe del Mando de Personal del Ejército de Tierra.

Licenciado en Derecho y máster en Paz, Seguridad y Defensa, ingresó en la Academia General Militar en 1984, obteniendo el despacho de teniente de Artillería en 1989.

Como teniente y capitán estuvo destinado en el Regimiento de Artillería Antiaérea nº 71 y en el Cuartel General del Mando de Artillería Antiaérea. Diplomado en Estado Mayor en España y en Francia, ha ocupado puestos en el Cuartel General de la Fuerza de Maniobra, Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad, Gabinete del jefe de Estado Mayor de la Defensa y en la Subdirección General de Planes y Relaciones Internacionales de la Defensa.

Ejerció el mando de teniente coronel y coronel en los Regimientos de Artillería Antiaérea nº 74 y nº 71, respectivamente. Ascendido a general de Brigada en 2020, fue nombrado jefe de la Tercera Subinspección General del Ejército y Comandante Militar de Barcelona y de general de división, director de Acuartelamiento del Ejército de Tierra, cargo que ocupa en la actualidad.

Ha servido en cuatro misiones internacionales, en la antigua Yugoslavia, dos veces en Bosnia-Herzegovina y Afganistán.