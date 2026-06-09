El Gobierno aprueba 374 millones del Fondo de Contingencia para financiar misiones de las Fuerzas Armadas en el exterior

La ministra de Defensa, Margarita Robles, recibe al personal desplegado de la Brigada Líbano XLIV en su vuelta al territorio nacional, en la Base Aérea, a 22 de mayo de 2026, en Torrejón de Ardoz, Madrid (España). - Diego Radames / Europa Press

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un acuerdo por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia por un importe de 374.066.110 euros para financiar la participación de las Fuerzas Armadas en misiones internacionales.

Esta dotación económica está destinada específicamente a "atender los gastos ocasionados por la participación de las Fuerzas Armadas españolas en operaciones de mantenimiento de la paz", según detallan en las referencias del Consejo.

Según el Gobierno, las misiones en las que se integran los militares españoles responden a tres objetivos estratégicos fundamentales: "Proporcionar estabilidad y seguridad; luchar contra el terrorismo; y disuadir y defender el territorio aliado".

Esta movilización de fondos da continuidad a los acuerdos adoptados el 23 de diciembre de 2025, que permitían prorrogar la presencia de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil en el exterior, incluyendo las misiones de disuasión y defensa de la OTAN. El crédito también irá destinado a cubrir actividades de "seguridad cooperativa" para "fortalecer las capacidades de seguridad y prevenir conflictos" y el despliegue marítimo de la operación 'Atalanta' en la costa africana junto a otros estados miembros de la Unión Europea.

Esta misión naval fue creada en 2008 por la UE con el cometido principal de proteger la navegación de los barcos que navegan frente a las costas de Somalia, en particular los del Programa Mundial de Alimentos (PAM), así como pesqueros y también mercantes, ante la oleada de ataques piratas. La operación tiene su cuartel general en la base de Rota (Cádiz) y actualmente la liderada por España de la mano del vicealmirante Ignacio Villanueva Serrano.

El acuerdo también contemplaba la prórroga, hasta el 31 de diciembre de 2026, de la autorización para despliegues de corta duración de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y otras unidades militares en el extranjero. Estos efectivos actuarán ante "situaciones de grave riesgo, catástrofes y calamidades u otras necesidades" en el marco de intereses compartidos con "aliados y socios internacionales".

España está presente en 15 países con casi 4.000 militares desplegados. Entre otros, hay soldados españoles en el flanco este de la OTAN, con el despliegue de efectivos terrestres en Letonia, Eslovaquia y Rumanía; en las misiones de policía aérea y defensa del espacio aéreo y en las agrupaciones navales permanentes de la Alianza.