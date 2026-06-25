El Gobierno prepara el envío de un avión con 54 rescatistas del equipo USAR a Venezuela tras los terremotos

Archivo - Efectivos de la UME acceden a un avión A-400M. - UME - Archivo

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa está preparando el envío de 54 rescatistas del equipo USAR a Venezuela para colaborar en las tareas de rescate tras los dos devastadores terremotos que ha sufrido el país caribeño esta madrugada, según informan a Europa Press fuentes del Ejecutivo.

El citado equipo --Urban Search and Rescue-- es una unidad de élite que forma parte de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y está altamente especializado en la búsqueda y rescate urbano de personas atrapadas. Su función principal es localizar, estabilizar y extraer a víctimas atrapadas bajo estructuras colapsadas, espacios confinados o escenarios de grandes desastres.

Las fuentes consultadas han precisado que también podrán transportar en el avión que flete Defensa a otros rescatistas procedentes de la Comunidad de Madrid si están preparados en el momento del envío, tal y como precisan las mismas fuentes.

El Ejecutivo había ofrecido esta mañana al Ejecutivo de Venezuela la ayuda de la UME así como de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) tras los desvastadores terremotos que han sacudido en las últimas horas el país y que han dejado más de 30 muertos confirmados por el momento.

Según han informado fuentes de Exteriores, el ministro José Manuel Albares ha hablado por teléfono con su homólogo venezolano, Yvan Gil, "para trasladarle toda la solidaridad y ofrecerle toda la ayuda de España, a través de AECID así como la UME, propuesta por el Ministerio de Defensa".

La llamada se ha producido "pocos minutos antes" de que el ministro iniciara su viaje a México acompañando al Rey Felipe VI, quien tiene previsto reunirse con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y ambos ministros "han quedado en volver a hablar en la escala que tendrá lugar en República Dominicana para concretar esa ayuda".

Por su parte, Yvan Gil ha agradecido en un mensaje en redes sociales "el mensaje de fraternidad y solidaridad" tras el comunicado inicial del Ministerio de Exteriores español y la gratitud del Gobierno de Delcy Rodríguez "por su generoso ofrecimiento de asistencia para hacer frente a esta emergencia".