El Gobierno reconoce la "eficacia" y el "compromiso" de la UME en sus 20 años de historia: "Una institución ejemplar"

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una declaración institucional para agradecer a la Unidad Militar de Emergencias (UME) y reconocer su "eficacia" y "compromiso" cuando cumple 20 años de historia. El Gobierno considera a la UME "una institución ejemplar" que ha dejado "una huella imborrable en la memoria colectiva".

En concreto, el texto alude a la "eficacia y compromiso permanente con la seguridad y el bienestar de la ciudadanía y su esfuerzo incansable para mitigar los efectos de las catástrofes y crisis de cualquier índole". Además "ha reforzado la confianza y el orgullo que la sociedad española deposita en sus Fuerzas Armadas".

"La solidaridad, la humanidad, la eficacia y la dedicación de los hombres y mujeres de la UME para actuar en momentos de extrema dificultad la convierten en una institución ejemplar en el servicio a los españoles", agrega el texto, según ha informado el Ministerio de Defensa en un comunicado.

"Hablar de la UME es hablar de un orgullo para toda la sociedad española", ha asegurado la ministra portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "Queremos reconocer su entrega, su profesionalidad en estos 20 años de historia en los que se han consolidado en nuestra sociedad como un referente esencial en la respuesta ante las emergencias, tanto en el ámbito nacional como también en el ámbito internacional", ha agregado.

CASI 800 MISIONES: PANDEMIA, DANA O INCENDIOS

La UME, formada por más de 3.5000 hombres y mujeres que han participado en cerca de 800 misiones desde su creación hace dos décadas, entre las que destacan el despliegue en la pandemia de la Covid-19, para paliar los estragos causados por la dana del 29 de octubre de 2029 o los incendios forestales de este verano, que arrasaron 400.000 hectáreas.

Fue creada oficialmente en 2005, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, como una respuesta a la necesidad del Estado de contar con una unidad especializada en emergencias. Un año después, en 2006, el Real Decreto 416/2006 consolidó la organización inicial y el despliegue de la UME, permitiendo su desarrollo en todo el territorio nacional. Este decreto estableció que la UME no sólo se encargaría de la preparación de la fuerza, sino que sería la unidad operativa de primera intervención en situaciones de emergencia.

La evolución legislativa de la UME continuó con el Real Decreto 1097/2011, que aprobó el Protocolo de Intervención de la Unidad, según recoge la propia UME en su página web. Este documento especifica las situaciones en las que la UME puede ser activada: desastres naturales, incendios forestales, riesgos tecnológicos como emergencias químicas, nucleares, biológicas y radiológicas, así como atentados terroristas.

Además, puede ser activada en emergencias internacionales, como parte del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea y el Grupo Internacional de Asesoramiento en Búsqueda y Rescate (INSARAG) de Naciones Unidas. De esta manera, subraya la UME, buscan trabajar en sinergia con otros cuerpos y responder eficazmente mediante estrategias de planificación y organización, con un "fuerte énfasis" en la colaboración institucional, tanto a nivel nacional como en cooperación internacional, cuando así lo requieren los compromisos y tratados de ayuda humanitaria.

En 2015, la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil reforzó el papel de la UME, otorgándole la consideración de "servicio público de intervención y asistencia en emergencias". Esta ley establece que, en emergencias de interés nacional, la UME dependería directamente del Ministerio de Defensa, lo que permite una activación más rápida y eficaz en situaciones de emergencia.

La UME, por tanto, actúa cuando es convocada para intervenir en situaciones de emergencia que superan las capacidades de las autoridades civiles o en las que su presencia es indispensable, para apoyar las acciones en el territorio nacional o internacional. Su despliegue responde a una orden directa del Gobierno y su actuación se orienta a proteger la ciudadanía, restaurar el orden y salvaguardar infraestructuras críticas.

Asimismo, destaca la definición y publicación de la Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) en 2017. Este documento declara como uno de sus objetivos la consolidación del Sistema Nacional de Protección Civil, a fin de integrar todas las capacidades de España para gestionar la respuesta ante emergencias y catástrofes. Para ello, establece la colaboración de todas las Administraciones. Desde la entrada en vigor del Real Decreto 1399/2018, de 23 de noviembre, la UME depende directamente del titular del Ministerio de Defensa, lo que agiliza la activación de la unidad, a la que se requiere permanente disponibilidad e intervención inmediata.

Finalmente, en 2020, el Real Decreto 521/2020 consolidó la estructura y las capacidades de la UME, asegurando que siga siendo una herramienta clave en la respuesta del Estado a emergencias, "siempre lista para actuar con disponibilidad inmediata y una coordinación operativa avanzada", destaca la UME.