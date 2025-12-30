La italiana Fincantieri consigue un pedido de torpedos pesados de la Armada india de más de 200 millones

Contrato de suministro de torpedos. - FINCANTIERI

La firma italiana de construcción naval Fincantieri, a través de su filial WASS Submarine Systems, especializada en el diseño y desarrollo de sistemas avanzados de defensa submarina, ha conseguido un pedido de la Armada india para el suministro de torpedos pesados Black Shark Advanced (BSA) por un valor de más de 200 millones de euros.

Así, según ha informado la empresa, el encargo de dichos torpedos, que se desplegarán en los seis submarinos de la clase Scorpène en servicio en la flota india, representa el mayor contrato de la historia de WASS, conseguido en el año de su 150 aniversario.

En concreto, las entregas están previstas entre 2028 y 2030, y la producción tendrá lugar en las instalaciones de WASS en Livorno (Italia).

YA ESTÁ EN SERVICIO EN LAS ARMADAS DE ITALIA Y DE OTROS SEIS PAÍSES

Según ha detallado la empresa transalpina, el BSA ya está en servicio en las armadas de Italia y de otros seis países, lo que confirma su "condición de referencia internacional en cuanto a rendimiento, fiabilidad y costes reducidos del ciclo de vida". "El BSA destaca por sus innovadoras capacidades operativas y sus avanzadas características tecnológicas, representando el liderazgo italiano en el sector de la defensa submarina", han resaltado.

Además de los torpedos pesados, el contrato incluye el suministro de la red de lanzamiento para los submarinos Scorpène, equipos de mantenimiento y piezas de repuesto relacionadas, "garantizando un apoyo global e integrado a la Armada india". En este sentido, Fincantieri ha señalado que esta operación representa una "oportunidad única" para que WASS amplíe su presencia en el mercado indio, en el que la compañía está cada vez más centrada, creando la base para sinergias de venta cruzada.

El consejero delegado y director general de Fincantieri, Pierroberto Folgiero, ha comentado que "este acuerdo marca un paso estratégico clave para la firma en la India, un mercado de importancia central en su estrategia de crecimiento internacional a largo plazo y uno de los centros navales más dinámicos a nivel mundial".

"Reforzar nuestra presencia en la India significa establecer asociaciones industriales e institucionales duraderas en una región que desempeña un papel cada vez más fundamental en la seguridad marítima mundial", ha añadido, concluyendo que se sienten "orgullosos de profundizar su cooperación con la Armada India y de posicionar a Fincantieri como un socio de confianza a largo plazo en esta geografía estratégica".