Lockheed Martin abre en Alabama (EE.UU.) un laboratorio de investigación y desarrollo de armas hipersónicas

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El mayor contratista militar del mundo, la firma estadounidense Lockheed Martin, ha inaugurado en Huntsville (Alabama, Estados Unidos) un laboratorio de investigación y desarrollo de armas hipersónicas, es decir, aquellas que pueden alcanzar velocidades 'Mach 5' o superiores ('Mach 1' equivale a la velocidad del sonido, que es de 1.235 kilómetros por hora).

La compañía ha invertido 17,1 millones de dólares (casi 15 millones de euros) en estas nuevas instalaciones, que cuentan con una superficie de casi 1.600 metros cuadrados.

"Construidas para albergar capacidades avanzadas de ingeniería e integración, desempeñarán un papel fundamental para posicionar a Lockheed Martin como líder de la industria en tecnología de defensa y disuasión hipersónica", ha subrayado el responsable de Sistemas de Armas de Ataque Hipersónico de Lockheed Martin Space, Jim Romero.

La empresa ha resaltado que la evolución "sin precedentes de las amenazas globales" ha incrementado la atención hacia tecnologías que puedan superar en velocidad y maniobrabilidad a posibles adversarios.

"Las nuevas instalaciones reunirán equipos de prueba avanzados, herramientas de simulación de vanguardia y un entorno de integración de primer nivel. Permite reforzar una postura disuasoria que protege a nuestra nación y a nuestros aliados, a la vez que acorta drásticamente los ciclos de desarrollo y despliega sistemas de mayor rendimiento para el Ejército de los Estados Unidos", ha añadido la empresa.