Más del 80% de los participantes de 'Feindef 25' recomiendan la feria y quieren repetir en futuras ediciones

Archivo - IV edición de la Feria Internacional de Defensa y Seguridad de España (Feindef), en Ifema, Madrid (España). - DAVID JAR - Archivo

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Más del 80% de las empresas expositoras y asistentes a la IV edición de la Feria Internacional de Defensa y Seguridad de España (Feindef) --celebrada en mayo de 2025-- volvería a participar en futuras ediciones y recomendaría el evento a otros profesionales del sector, según se desprende de la encuesta realizada por la Fundación Feindef.

Así lo revela el sondeo elaborado por la Fundación en el marco de la feria y recogido en la Memoria 2025, un documento que recoge los principales acontecimientos y líneas de actividad desarrolladas a lo largo del último año, protagonizado por 'Feindef 25', que contó con más de 43.300 asistentes y 211 expositores internacionales.

La Fundación --según ha trasladado este jueves en un comunicado-- ya está preparando 'Feindef 27', que se celebrará del 18 al 20 de mayo en Ifema (Madrid), como "una nueva oportunidad para seguir impulsando la innovación, la cooperación y el intercambio tecnológico entre instituciones e industria, así como para avanzar en la definición de orientaciones industriales y tecnológicas clave para el futuro del sector de la defensa y la seguridad".

Desde Feindef señalan que la Memoria 2025 enmarca a la feria como "uno de los principales encuentros europeos" del sector de la defensa y la seguridad, registrando "una expansión significativa" con un 78% más de asistentes respecto a la edición anterior (2023) y más del triple desde la primera edición (2019).

MÁS DEL CUÁDRUPLE DE EXPOSITORES QUE EN 2019

En concreto, la cuarta edición multiplicó por cinco su tamaño desde su inicio, hasta superar los 61.000 metros cuadrados de superficie expositiva en 2025, incluyendo cerca de 6.000 metros cuadrados de exposición estática.

Durante tres días acogió a cerca de 630 expositores, más del cuádruple que en 2019. De ellos, 211 fueron expositores internacionales, lo que supone un incremento del 88% con respecto a la edición anterior y multiplicando por más de ocho en comparación a 2019.

Asimismo, 'Feindef 25' contó con la participación de 91 delegaciones oficiales extranjeras procedentes de los cinco continentes y con representación institucional y empresarial de 68 países.

Unas cifras que, a juicio de la Fundación, la consolidan como "una de las principales ferias internacionales de defensa y seguridad de Europa" y evidencian "el creciente interés global por la feria española en apenas cuatro convocatorias".

"La presencia de organismos como la Comisión Europea, la OTAN o Naciones Unidas, junto con delegaciones oficiales de alto nivel y una amplia representación de comunidades autónomas, subraya el papel de Feindef como foro global de innovación, cooperación y desarrollo tecnológico", presumen, alegando que actúa también como "escenario para la presentación de planes, la cooperación industrial y la generación de oportunidades en el sector".

'PREMIO A LA INNOVACIÓN EN LAS FUERZAS ARMADAS'

La Memoria 2025 también incluye el 'Premio a la Innovación en las Fuerzas Armadas', orientado a "reconocer y fomentar el talento innovador en el ámbito militar y civil en proyectos de investigación, desarrollo e innovación vinculados a la defensa y la seguridad".

La Fundación hizo entrega de este premio al teniente Francisco Javier Ruiz de Erenchun Jener por un proyecto centrado en la integración de tecnologías no tripuladas (UAV) en operaciones militares, en el marco del Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad (DESEi+d 2025).

Al hilo, se reconocieron otros proyectos finalistas relacionados con el mantenimiento predictivo de plataformas, la simulación de fuego y el desarrollo de sistemas de armamento sin retroceso, con aplicación directa en las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas.

PROYECTO 'MUJER, INGENIERÍA Y DEFENSA'

La última edición de la Memoria también recoge el avance del proyecto 'Mujer, Ingeniería y Defensa' (MID), que impulsa la Fundación para fomentar el talento femenino y las vocaciones STEM en el ámbito de la defensa y la seguridad.

A lo largo del año, el proyecto desplegó acciones de divulgación y sensibilización en siete centros educativos para más de 500 estudiantes de 3º y 4º de ESO, acumulando visitas a 17 centros del país para más de 1.565 alumnos.

A ello se suman ponencias y coloquios en universidades, en los que ingenieras militares y civiles del sector se reúnen con estudiantes de últimos cursos de titulaciones STEM.

"En su conjunto, el proyecto MID consolida un modelo de acción integral basado en la sensibilización, la formación y la visibilizarían de referentes femeninos, contribuyendo a reforzar la presencia de mujeres en la industria de la Defensa y la Seguridad", concluyen desde la Fundación.