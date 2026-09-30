Militares reprochan a Amnistía Internacional que no denuncie las agresiones que sufren en Ceuta por parte de inmigrantes

Archivo - Vehículos del Ejército de Tierra patrullan por la carretera de El Tarajal, a 28 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha recriminado este miércoles a Amnistía Internacional que no haya denunciado las agresiones que los militares sufren en Ceuta por parte de inmigrantes ilegales y sí haya emitido un informe en sentido contrario, y le ha animado a acudir a la Justicia si tiene "pruebas suficientes".

Amnistía Internacional ha denunciado "un patrón" de prácticas como "palizas, acoso, humillaciones y el robo de dinero y confiscación y rotura de teléfonos móviles a personas migrantes, sin importar su edad, condición o género". En un informe publicado este miércoles, las atribuye a unidades de Regulares y de la Legión "en particular".

En un vídeo, el presidente de ATME, Marco Antonio Gómez, ha insistido en que la justicia "tiene que ser para todos igual" y ha destacado que militares son víctimas de agresiones por parte de inmigrantes en la comunidad autónoma. En cambio, "no hay ninguna ONG o cualquier otro tipo de organización que denuncie estos hechos", ha lamentado.

"Agredidos, apuñalados, apedreados, lanzamientos de cócteles molotov, nos ponen trampas en los acantilados para matarnos, nos agreden 20 contra cuatro", ha enumerado. "Dónde están las denuncias contra este tipo de acciones contra nuestros militares?", se ha preguntado.

Así, ha animado a Amnistía Internacional a acudir a la Justicia, "denunciar y que todo el peso de la ley caiga" contra los militares que agreden a inmigrantes "si son testigos y tienen pruebas suficientes". "¿Si alguien tiene claramente esas pruebas, ¿por qué no acude a la Justicia?", cuestiona.

QUE DEFENSA INVESTIGUE TAMBIÉN

El Ministerio de Defensa ha remitido a la Fiscalía y al Juzgado de Guardia de Ceuta el informe publicado por Amnistía Internacional y ha encargado una investigación interna para dilucidar responsabilidades individuales.

El presidente de ATME ha aprovechado para pedir al departamento que dirige Margarita Robles que también abra una investigación "contundente" contra aquellos inmigrantes agresores que sean identificados, habida cuenta de que "son detenidos y se hacen atestados". "No entendemos por qué luego no tienen ninguna responsabilidad y, sin embargo, a los militares sí que se nos acusa de maltrato cuando no tenemos todavía ninguna denuncia en firme", ha rematado.