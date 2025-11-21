Navantia y Arquimea se alían para integrar drones kamikaze en plataformas navales

Archivo - (I-D) El Presidente De Navantia, Ricardo Domínguez, Y El Presidente De Arquimea, Diego Fernández, Durante La Firma Del Acuerdo Entre Ambas Compañías. - NAVANTIA Y ARQUIMEA - Archivo

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Navantia ha suscrito un acuerdo de colaboración con Arquimea para integrar sus sistemas de munición merodeadora --también conocidos como drones kamikaze-- en plataformas navales para maximizar la operatividad, seguridad y eficiencia de sus misiones, según han informado en un comunicado las dos empresas.

La alianza permitirá explorar de forma conjunta "soluciones innovadoras" en el ámbito de los drones navales, lo cual incluye municiones merodeadoras navales de superficie, torpedos inteligentes y drones kamikaze submarinos.

"El acuerdo busca la integración de los sistemas autónomos de Arquimea en el sistema de combate de la Armada ('Scomba') y en el sistema de integración de drones de Navantia ('Naiad'), lo que potenciará de las capacidades futuras de las plataformas navales", han detallado.

El presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, ha resaltado que esta colaboración fortalece las capacidades de integración de sistemas autónomos en plataformas de su compañía y también que potencia la utilización de sistemas avanzados en el dominio naval, algo que, a su juicio, otorga a sus buques "capacidades de vanguardia" y aporta valor a sus clientes.

"Los sistemas autónomos son una ventaja tecnológica que juegan un papel fundamental en los conflictos actuales globales", ha destacado por su parte el presidente de Arquimea, Diego Fernández.