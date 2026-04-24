Podemos exige a Sánchez salir ya de la OTAN porque "es una enorme humillación" esperar a que Trump "eche" a España

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, a su llegada a una jornada en el Congreso - ALBERTO ORTEGA - EUROPA PRESS

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reclamado de nuevo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la salida inmediata de España de la OTAN, al exclamar que sería una "humillación" esperar a que fuera el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien expulsara al país de la Alianza Atlántica.

En declaraciones a los medios en el Congreso antes de participar en una jornada para criticar la política de rearme, ha afirmado que lo que "más le preocupa" es la reacción del presidente del Gobierno, quien ha restado valor a las filtraciones que apuntan a que el Pentágono explora la suspensión de España como miembro de la OTAN entre las opciones para castigar a los aliados que no apoyen operaciones lideradas por Estados Unidos.

La también diputada 'morada' ha enfatizado que España es una "democracia" que tiene derecho a "abrir el debate a nivel público y social" sobre si quiere pertenecer o no a la OTAN, aunque ella tiene claro que estar en la Alianza Atlántica es un "enorme riesgo" para el país, al convertirle en "objetivo militar" pero también "cómplices de todas las atrocidades que están cometiendo Trump" y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

"Yo creo que es una enorme humillación esperar a que sea Donald Trump quien te eche de la OTAN. Yo creo que nuestro país debe salir inmediatamente de la OTAN, que tiene que ser una decisión soberana, una decisión de dignidad de nuestro país y coherente con ese 'No a la guerra' que ha enunciado el presidente, pero que no se ha traducido en acciones concretas", ha zanjado.

SÁNCHEZ POTENCIA SU PERFIL INTERNACIONAL PARA "DISTRAER LA ATENCIÓN"

A continuación y ya en su intervención en el foro 'La España del rearme', Belarra ha alertado que Estados Unidos está viendo disputada su hegemonía internacional y por eso se revuelve como un "león herido", provocando conflictos por el control de los recursos naturales.

La líder de Podemos ha reivindicado un pacifismo "militante", que "no es naif", en los "momentos difíciles" y ha ironizado que "a todo el mundo le encanta Sánchez a nivel internacional", pero no se conoce concreción de su política "más allá" del discurso.

Tras aludir también a la expresión cómica ¡You have been PSOED' a nivel internacional, ha recriminado que en materia doméstica Sánchez no "no está haciendo absolutamente nada para resolver los problemas de la gente en España", que está "asfixiada" ante el alto coste de la vivienda y de la cesta de la compra.

Para Belarra, el presidente está potenciando su perfil internacional para "distraer la atención" de su inacción en política social.