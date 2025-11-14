Pratt & Whitney abre un 'centro de excelencia' de tecnología e innovación en Países Bajos

Archivo - Inauguración del nuevo centro de excelencia de Pratt % Whitney en Houten, Países Bajos - PRATT & WHITNEY - Archivo

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Pratt & Whitney, la filial de la compañia estadounidense RTX especializada en la construcción y el mantenimiento de motores de avión, ha abierto un 'centro de excelencia' de tecnología e innovación en la ciudad neerlandesa de Houten, según ha informado la compañía norteamericana en un comunicado.

La nueva instalación está dedicada a la investigación de tecnologías de propulsión avanzadas para lograr una "mayor eficiencia energética" y un mejor rendimiento en las futuras aeronaves comerciales.

La empresa ha resaltado también que el nuevo centro "fortalece la capacidad de Pratt & Whitney para colaborar con la industria y la academia en los Países Bajos y en toda Europa".

Además, ha resaltado que la nueva instalación complementa los centros de ingeniería con los que cuenta la compañía en Norteamérica y en Polonia.

"Vemos un gran potencial para expandir nuestras actividades en los Países Bajos, debido a su sólido talento en ingeniería y a su larga trayectoria en innovación en tecnología aeroespacial, así como las excepcionales oportunidades de colaboración entre la industria, la academia y los organismos gubernamentales", ha subrayado el responsable de Ingeniería y Tecnología de Pratt & Whitney, Michael Thacker.