El Rey visita el Mando del Ciberespacio, que vela por las redes militares y actúa frente a ciberamenazas

El Rey Felipe VI durante la visita a las instalaciones del Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE) en la Base de Retamares, a 14 de mayo de 2026, en Pozuelo de Alarcón, Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

El rey Felipe VI ha visitado este jueves el Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE), ubicado en la Base de Retamares (Pozuelo de Alarcón), para conocer de primera mano los sistemas avanzados de vigilancia y respuesta ante ciberamenazas que protegen las redes de información militares y garantizan la seguridad digital nacional.

Acompañado por el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro Esteban López Calderón, y el comandante del MCCE, vicealmirante Javier Roca, y ataviado con el uniforme de campaña del Ejército de Tierra, ha recibido información sobre la labor del mando y ha visto una simulación. La visita ha durado unas dos horas.

En concreto, el Mando del Ciberespacio es la unidad responsable de dirigir y ejecutar las operaciones militares en el ciberespacio y garantizar la libertad de acción de las Fuerzas Armadas en este dominio. Además, proporciona las capacidades de las Fuerzas Armadas para mejorar la ciberseguridad de España.

Tal y como informó en febrero, proyecta una expansión "masiva" con la creación de un 'hub' de ciberdefensa de 100.000 metros cuadrados y referencia internacional que quiere tener listo para 2029, dotada con 106 millones de euros a través de la Agencia de Apoyo y Adquisiciones de la OTAN (NSPA, por sus siglas en inglés).

Serán 100.000 metros cúbicos para nuevos servicios estratégicos, que incluirán un edificio para el NCCR (Nato Cyber Range), una plataforma de simulación a nivel operacional y estratégico para 'operacionalizar' el empleo del ciberespacio por parte de las Fuerzas Armadas. España ha sido designada por la OTAN como la nación responsable de proporcionar esta capacidad a toda la Alianza. El MCCE quiere destinar 10.000 metros cuadrados a formación y experimentación con capacidad para albergar a 250 analistas.

Además, el 'hub' acogerá un Centro de Mando para el seguimiento de ciberoperaciones 24/7, con capacidad para 300 personas, y un complejo de 22.000 metros cuadrados con cuatro plantas diseñado para alojar a mil usuarios de la Fuerza de Operaciones del Ciberespacio (FOCE), los conocidos como 'boinas grises'.

Antes de eso, el MCCE necesita construir espacios para llevar a cabo su labor. Ha previsto proyectos de construcción rápida para reforzar la capacidad de alojamiento y trabajo técnico, como la instalación de nueve módulos prefabricados de alta tecnología con capacidad para 305 personas que estará terminada para finales de este año.

LAS CAPACIDADES Y EL PERSONAL

El sistema que el MCCE precisa para operar es la inteligencia artificial, que el mando tilda de "fundamental" para la ciberdefensa y proteger los sistemas. Para ello, han previsto un Centro de Referencia de IA (CRIA) para la investigación, experimentación y aplicación de la IA en beneficio de las ciberoperaciones.

Asimismo, están desarrollando un 'sistema de armas' del ciberespacio al que han llamado SCOMCE. Se trata de una plataforma integral para realizar operaciones militares en y a través del ciberespacio para el conjunto de las Fuerzas Armadas y podrá operarse a todos los niveles. Es un contrato de 160 millones de euros, que salen del Plan Industrial para la Seguridad y la Defensa, adjudicado a Indra, que tendrá que desarrollarlo en un plazo de tres años.

En referencia al personal, el Mando Conjunto del Ciberespacio, integrado por 500 militares actualmente, quiere alcanzar los 1.500 efectivos para 2030. Serían 1.300 militares de los tres ejércitos y 200 civiles especializados. No obstante, matizan que es un proceso que debe llevarse a cabo "poco a poco" porque los centros de formación y los alojamientos tienen que tener capacidad para albergar a ese personal.

Respecto a las personas que pueden integrarse en el Mando Conjunto del Ciberespacio, el precisan que pueden ser integrantes de las Fuerzas Armadas sin ningún requisito adicional y firman cuatro años de servidumbre al MCCE. Según sus cifras, consiguen retener al 80% de los que captan.

En este contexto, el MCCE está construyendo un edificio para albergar la Escuela Militar de Ciberoperaciones (EMCO), que ha usado instalaciones de otras escuelas en durante su primer año de vida, 2025. Es el primer centro conjunto de formación en ciberoperaciones militares de todo el mundo y ya han formado a 450 alumnos en diez cursos diferentes, que incluyen perfiles en defensa, investigación digital, inteligencia de amenazas o ciberdefensa activa.