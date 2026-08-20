Robles agradece en Líbano la labor de los militares españoles pese a los "momentos difíciles": "Es un orgullo"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita las tropas españolas que forman parte de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (UNIFIL) en la base ‘Miguel de Cervantes', en Marjayoun (Líbano) - MINISTERIO DE DEFENSA

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha agradecido este jueves en Líbano la labor de los militares desplegados en el marco de la Fuerza Provisional de Naciones Unidas (FINUL), en una visita para conmemorar los 20 años de presencia militar en la frontera de ese país con Israel. "Es un orgullo ser testigo del magnífico trabajo que realizan por la paz y la seguridad", les ha dicho.

En una visita a la Base 'Miguel de Cervantes', Robles ha compartido con los militares las muestras de cariño y agradecimiento que recibe "por su profesionalidad y entrega allí donde se les requiere" y les ha dado las gracias por su entrega y generosidad en la defensa de la seguridad y la paz del país.

"Pese a los momentos difíciles que atraviesa la zona", ha remarcado la titular de la cartera de Defensa, en alusión al deterioro de la situación de seguridad por los ataques de Israel y la escalada de violencia en la zona acrecentada tras la agresión de Tel Aviv y Washington contra Irán a principios de este año.

CASI 700 MILITARES

La ministra ha destacado la gran preparación de los casi 700 españoles desplegados en la 'Línea Azul', cuyo mandato es velar por la estabilidad a través de patrullas y vigilancia, la coordinación directa con las Fuerzas Armadas libanesas y asegurar el cumplimiento de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, que puso fin a la guerra entre Israel y el partido-milicia chií Hezbolá. En concreto, España está a cargo del sector suroriental y bajo su mando hay también militares indios, nepalíes, serbios y de otras nacionalidades.

"Gracias a su trabajo, España contribuye a la paz en el mundo y a poder ayudar a la población civil, que siempre sufre, muy de cerca e injustamente, las consecuencias de una situación de conflicto", ha añadido Robles, según ha informado el Ministerio de Defensa en un comunicado.

"No es casualidad que las Fuerzas Armadas españolas sean la institución más valorada, da igual el lugar donde se desplieguen, allí donde están, son garantía de profesionalidad" y "su uniforme proporciona seguridad a todos los que tienen la oportunidad de tenerles cerca", ha concluido. El mandato de la FINUL concluye el 31 de diciembre de este año.