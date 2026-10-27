Robles destaca la "cooperación internacional" militar tras reunirse con cadetes españoles en West Point (EEUU)

La ministra de Defensa junto a los seis cadetes españoles en la Academia Militar de West Point en Estados Unidos, a 27 de octubre de 2026. - MINISTERIO DE DEFENSA

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha ensalzado la importancia de la "formación y la cooperación internacional" para "preparar a los futuros mandos de las Fuerzas Armadas" tras visitar este martes la Academia Militar de West Point en Estados Unidos, y almorzar con los seis cadetes españoles que están realizando parte de su formación allí.

Así, se ha interesado por su "experiencia académica y personal" y ha reconocido el "esfuerzo" de dichos cadetes en el marco del programa de intercambio con la Academia General Militar de Zaragoza, que ha situado como "un ejemplo de la estrecha cooperación entre España y Estados Unidos" en la "enseñanza militar", según ha trasladado el Ministerio este martes en un comunicado.

"Contribuye a reforzar los vínculos profesionales entre las futuras generaciones de oficiales", han trasladado desde Defensa, que también han informado de que la titular se ha reunido con el teniente general James B. Bartholomees, superintendente de la Academia, y "ha recorrido las instalaciones" con el fin de "conocer su modelo de enseñanza y formación militar".

Esta visita de Robles a uno de los principales centros de formación de oficiales el ejército estadounidense completa la agenda de la ministra en su viaje al país norteamericano.