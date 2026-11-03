Robles entrega las Grandes Cruces del Mérito Naval por servicios "distinguidos" en un acto presidido por la Reina Sofia

La ministra de Defensa, MArgarita Robles, junto a la Reina Sofía, durante la entrega de las Grandes Cruces del Mérito Naval en el Cuartel General de la Armada, en Madrid. - DEFENSA

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha hecho entrega este martes de las Grandes Cruces del Mérito Naval con distintivo blanco, una condecoración militar para recompensar los servicios "distinguidos".

La ceremonia, celebrada en el Cuartel General de la Armada, ha estado presidida por la Reina Sofía, acompañada por Robles, y el jefe de Estado Mayor de la Armada, almirante general Antonio Piñeiro, según ha detallado el Ministerio en un comunicado.

Al inicio de su discurso, la titular de Defensa ha querido dedicar unas primeras palabras de recuerdo a las víctimas y a los familiares del trágico accidente ferroviario ocurrido en Urda el pasado miércoles.

En esta edición, las condecoraciones han sido entregadas a la directora ejecutiva del 'Queen Sofia Spanish Institute', María Begoña Santos Montesinos; al magistrado y expresidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Pablo María Lucas Murillo de la Cueva, y al jefe de la Oficina de Su Majestad la Reina Doña Sofía, general de brigada Arturo Luis Coello Villanueva.

En su felicitación al general Arturo Coello, Robles ha remarcado que "representa lo mejor de las Fuerzas Armadas", al haber compaginado "su excelencia profesional con su dedicación y voluntad de servicio a la Corona".

Asimismo, Robles ha puesto en valor la "contribución fundamental para fomentar el vínculo cultural e institucional entre España y Estados Unidos" desempeñada por Santos. Asimismo, la ministra ha reconocido la "extensa trayectoria de servicio público" de Pablo Lucas Murillo, resaltando especialmente su estrecha colaboración con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), trabajando para que "España sea un país más seguro".

A la entrega de estos distintivos ha acudido una destacada representación de autoridades civiles y militares, entre ellas la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló; el jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro López Calderón; la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, y la secretaria de Estado directora del CNI, Esperanza Casteleiro.