Robles pide a Israel extender el alto el fuego a Líbano y reclama a la comunidad internacional que no acepte excepciones

1075844.1.260.149.20260408112834 La ministra de Defensa, Margarita Robles, y el embajador de Líbano en España, Hani Chemaitelly, durante un encuentro, en la Embajada de la República Libanesa, a 8 de abril de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido este miércoles a Israel que detenga su ofensiva contra Líbano, después del alto el fuego de dos semanas acordado entre Estados Unidos e Irán, al tiempo que ha reclamado a la comunidad internacional que no acepte esa excepción.

El Estado hebreo ha informado de que apoya el alto el fuego provisional alcanzado entre Washington y Teherán esta madrugada y ha paralizado sus ataques contra Irán, pero ha informado de que mantiene su ofensiva contra Líbano, y ha bombardeado el sur del país. De su lado, la comunidad internacional ha saludado el acuerdo y ha pedido avanzar hacia una paz duradera.

En declaraciones a los medios tras una reunión en la Embajada de Líbano, Robles ha solicitado a Tel Aviv hacer el alto el fuego "extensivo" a Líbano, y ha afeado que la comunidad internacional "acepte que haya una excepción". "No se pueden aceptar pronunciamientos que dejen a Líbano fuera de la negociación de estos días", ha hecho hincapié.

DISCURSOS DE LA EDAD MEDIA

Además, la ministra ha pedido avanzar hacia el restablecimiento de la paz y del ordenamiento jurídico internacional en la región. En este sentido, ha recalcado su oposición a declaraciones como las proferidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre "arrasar con la civilización" iraní. "Esos discursos de odio que nos retrotraen a tiempos del pasado, de la Edad Media, son inaceptables", ha señalado.

En esta línea, ha reiterado que España está en contra de la escalada bélica en Oriente Próximo, que ve "inaceptable" y que "vulnera el Derecho Internacional". "Ha causado mucho dolor, muchas muertas, mucho quebranto internacional y económico", ha agregado. "Por lo tanto, lo que España espera es que este alto el fuego sea un paso más, no el último, para alcanzar una paz justa y duradera", ha rematado.

La ministra se ha reunido con el embajador libanés, Hani Chemaitelly, para mostrar la solidaridad española con Líbano y con la paz en el país. Asimismo, ha querido poner en valor el papel de las Fuerzas Armadas españolas desplegadas en la misión de la ONU en ese país.

De su lado, Chemaitelly ha señalado que Robles le ha trasladado el "absoluto compromiso" de España con su país, que, según ha dicho, Beirut aprecia.