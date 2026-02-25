Robles rinde homenaje en Ceuta al capitán enfermero fallecido en el accidente ferroviario de Adamuz

La Ministra de Defensa, Margarita Robles, durante el acto de homenaje en memoria del capitán enfermero Álvaro García Jiménez, quien perdió la vida el pasado 18 de enero en el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz. - MINISTERIO DE DEFENSA

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha presidido este miércoles en Ceuta un solemne acto de homenaje en memoria del capitán enfermero Álvaro García Jiménez, quien perdió la vida el pasado 18 de enero en el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz.

En el acto celebrado en la Comandancia General de la ciudad autónoma, Robles ha mantenido un encuentro privado y "emotivo" con los padres y la hermana del oficial fallecido, además de con varios de sus compañeros de unidad, para transmitirles personalmente las condolencias y el apoyo total del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas, según ha transmitido el Ministerio de Defensa en un comunicado.

El capitán García Jiménez desarrollaba su labor profesional en el Tercio 'Duque de Alba' 2º de la Legión y acababa de regresar de un despliegue en Irak antes del fatal suceso. "Su fallecimiento ha provocado una profunda conmoción tanto en la familia legionaria como en el conjunto de la sociedad ceutí, donde era un miembro respetado de las fuerzas militares", ha trasladado Defensa.

La jornada de homenaje ha finalizado en el acuartelamiento 'García Aldave', donde Robles ha presidido el tradicional "acto a los que dieron su vida por España".

"El acompañamiento a las familias, amigos y compañeros de los militares fallecidos es uno de los principios de actuación de la política del Ministerio de Defensa y de sus Fuerzas Armadas", ha concluido el comunicado.