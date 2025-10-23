Sánchez defiende el compromiso de España con el envío de cazas para interceptar aviones rusos en el flanco este

El presidente Pedro Sánchez en Bruselas- BORJA PUIG DE LA BELLACASA

BRUSELAS 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este jueves el compromiso de España con la OTAN y la seguridad en el flanco este tras el envío de dos cazas españoles Euro Typhoon para interceptar a dos aviones rusos procedentes de la región de Kaliningrado que habían invadido el espacio aéreo lituano.

En una rueda de prensa tras la reunión del Consejo Europeo en Bruselas, Sánchez ha puesto en valor que España es "un país confiable" que "cumple sus obligaciones" tras las declaraciones del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que apuntaba que el Gobierno español "no puede" cumplir con sus compromisos de seguridad con un gasto militar inferior al 3,5 por ciento. Desde Moncloa han reiterado en más de una ocasión que estos objetivos sí se pueden lograr dedicando un 2,1% al presupuesto en defensa.

El presidente ha justificado que el Gobierno haya accedido a la propuesta de compra conjunta de Estados Unidos para suministrar armamentos a Ucrania. Sánchez ha explicado que "el grueso de los componentes de defensa antiaérea", como los misiles Patriot, "sólo se fabrican" en EEUU. "Ojalá en un futuro cercano hablemos de autonomía estratégica (...) y, por tanto, para fortalecer la industria de la defensa, puedan ser fabricados en Europa", ha apostillado.

DEFENSA DEL 2,1% GASTO MILITAR

Sánchez ha vuelto a defender el 2,1% del PIB al gasto militar frente a las críticas del presidente estadounidense, Donald Trump. "No es una cifra que se haya inventado el Gobierno, sino que las Fuerzas Armadas, una vez se acordó con la OTAN las capacidades que tenemos que poner en marcha y garantizar de aquí al año 2035, nos sale el 2,1% del PIB. Por tanto, ese es el acuerdo y, por supuesto, lo vamos a cumplir", ha afirmado.

Dicho esto, Sánchez ha recalcado que desde que accedió al Gobierno tuvo que cumplir también con los compromisos del expresidente Mariano Rajoy. "Estábamos gastando el 0,9% (del PIB) y he tenido que pasar al 2,1%. En fin, si alguien ha cumplido soy yo. La oposición en esto debería mirarse más al espejo y ser más humilde en sus críticas", ha zanjado.