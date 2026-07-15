Bruselas urge a España a aplicar la reforma sobre restricciones de sustancias químicas en aparatos eléctricos

Archivo - Sede de la Comisión Europea en Bruselas. - Alicia Windzio/dpa - Archivo

BRUSELAS 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha iniciado este jueves procedimientos de infracción contra siete países de la Unión, entre ellos España, por no cumplir a tiempo con la transposición a su legislación nacional de las normas revisadas que actualizan las restricciones sobre sustancias químicas peligrosas como el plomo en aparatos eléctricos y electrónicos.

Con ello, Bruselas urge mediante el envío de cartas motivadas a los Estados miembro señalados a tomar medidas y notificar los cambios a los servicios comunitarios en el plazo de dos meses.

De no resultar satisfactorias las respuestas, la Comisión puede optar por seguir adelante con el expediente sancionador con el envío de un dictamen motivado que da uno o dos meses más de tiempo para el diálogo antes de sopesar si denunciar al país incumplidor ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

Entre las normas que los países debían aplicar a más tardar desde el pasado junio, la directiva RoHS restringe el uso de sustancias como el plomo para proteger la salud humana y medioambiental, al tiempo que permite la recuperación y tratamiento racional de los residuos de dispositivos eléctricos y electrónicos.

Además, permite, bajo ciertas condiciones, exenciones temporales a las restricciones sobre el uso de diferentes sustancias, y renueva las exenciones relativas al plomo en soldaduras de alta temperatura de fusión, al plomo en componentes de vidrio o cerámica y el plomo como elemento de aleación en acero, aluminio y cobre.

Junto a España, Bruselas ha iniciado expedientes sancionadores por el mismo motivo contra Chipre, Letonia, Hungría, Malta, Portugal y Eslovaquia.