CECU pide más ambición en la ley de alimentos en hospitales y residencias, y, al menos, un 60% de pescado de temporada

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Consumidores y Usuarios CECU valora el proyecto de Real Decreto para el fomento de una alimentación saludable y sostenible en centros públicos y privados que atienden a personas dependientes o con necesidades especiales, pero reclama "más ambición" y que, al menos, el 60% del pescado sea de temporada y sostenible.

Así lo ha indicado este miércoles CECU en un comunicado, una vez que se ha cerrado el período de consulta pública del proyecto de Real Decreto del que pone en valor que incluya a los centros privados y a la oferta alimentaria en todos los servicios de restauración, incluidos las máquinas vending.

"Se trata de una decisión clave para evitar desigualdades tanto por la titularidad del centro como por los distintos puntos de acceso a la alimentación", ha manifestado la entidad, al tiempo que ha advertido de la necesidad de "no rebajar estas exigencias a lo largo del proceso legislativo, a pesar de las posibles presiones que pueda ejercer el sector".

CECU considera que el texto debe ser "más ambicioso" para cumplir plenamente sus objetivos. Entre las principales reivindicaciones de la organización se encuentra reforzar los criterios de adquisición de alimentos: al menos el 50% de los alimentos deben provenir de canales cortos de distribución; productos ecológicos que supongan mínimo el 25% del coste total; al menos 50% de legumbres de producción estatal priorizando ecológicas o IGP/DOP; y, al menos, el 60% del pescado de temporada y sostenible.

"No hablamos solo de qué alimentos se sirven, sino de cómo se cocinan y en qué condiciones se obtienen. Dar más peso a las legumbres, reducir ultraprocesados y fritos, cuidar las técnicas culinarias y priorizar alimentos de proximidad y producción sostenible es una cuestión central de salud pública", ha afirmado Sarahi Boleko, del área de alimentación de CECU.

Por otro lado, la organización ha abogado por la recuperación de cocinas 'in situ' o comunitarias para "mejorar el control de la calidad nutricional, la preparación y la eficacia del servicio".

"Para garantizar una alimentación adecuada en estos centros, los pliegos y contratos deben priorizar la calidad de los productos y de su preparación por encima del precio. Esto solo será posible si se garantiza financiación suficiente y si estos criterios quedan claramente recogidos en la contratación", ha dicho Eduardo Montero, del área de alimentación de CECU.