Consumidores ven positivas las medidas del Gobierno y apelan a la calma: "Esto no es una guerra"

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Diferentes asociaciones de consumidores han hecho un llamamiento a la calma ante la situación creada en España por la expansión del coronavirus al tiempo que han calificado de "positivas" las medidas anunciadas en rueda de prensa por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el Consejo de Ministros.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, ha valorado positivamente el anuncio realizado por Sánchez sobre el hecho de que Renfe facilite a partir del 16 de marzo los cambios y anulaciones de billetes debido al coronavirus.

Precisamente, esta mañana, la asociación se había dirigido al Gobierno para solicitar que instaurara esta medida. En este punto, ha añadido que cree que estas medidas también se deberían implementar en el transporte aéreo por lo que considera que se debería "aprobar por decreto el reembolso de billetes".

Sánchez también ve "positivo" el hecho de que el Ministerio de Consumo vaya a instar a Competencia a investigar si se han subido los precios en mascarillas, desinfectantes y otros productos. "Creemos que deberían intervenirse los precios de ciertos productos y fijar precios si se considera que hay carencias", ha precisado.

Además, ha abogado por la intervención del sector privado "para poner los recursos a disposición de lo público y evitar el colapso", al tiempo que ha lamentado que no se incluya a las asociaciones de consumidores en la ronda de reuniones que el presidente del Gobierno está manteniendo con los agentes sociales.

Desde la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes (FUCI), su presidente Gustavo Samayoa, ha indicado que le parece que se está "trabajando bastante bien" y ha insistido en la importancia de informar al consumidor para evitar la sensación de miedo. "Hay que poner medidas para que el consumidor se quede tranquilo", ha apostillado.

Sobre la devolución del importe de billetes, también lo ha visto "afortunado" pues, como ha enfatizado, "la gente no viaja porque no quiera sino porque no puede" y ha coincidido con Facua "en la unidad de la sanidad privada y pública" para ofrecer "un único servicio" ya que, como ha enfatizado, "esto es una emergencia".

Samayoa ha puesto el foco en evitar la "acaparación de víveres". "Creemos que hay que controlarlo bien: no es para tanto y puede perjudicar a algunos sectores", ha apostillado.

"Las medidas anunciadas son buenas y lo lógico es que se vayan desarrollando y hay q tener cautela. El consumidor tiene que tener tranquilidad y tener en cuenta que son medidas de precaución pero esto no es una guerra y no se puede acaparar, como ocurrió en el caso de las mascarillas. Hay que tener tranquilidad dentro de la precaución y esperar a que el Gobierno ponga las medidas", ha insistido.

El presidente de CECU, Fernando Moner, también ha valorado positivamente que Competencia verifique que los precios se mantengan en los márgenes establecidos, tanto los alimentos como los de las farmacias, y ha pedido "concretar" las posibles cancelaciones de los viajes. "Esperemos que se den instrucciones claras en este sentido pero lo más importante es mantener la calma", ha reiterado.