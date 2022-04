Fabricantes piden reforzar la presencia del yogur natural en los menús escolares y bajar su IVA al 4%

El Alto Comisionado contra Pobreza Infantil aboga por una alimentación saludable "accesible" y destaca el papel de las escuelas

MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Yogur y Postres Lácteos (AEFY), Antoni Bandrés, ha llamado a reforzar la presencia del yogur natural y las leches fermentadas naturales en los menús escolares, y ha reclamado "accesibilidad" para que familias con dificultades económicas puedan adquirir estos productos. Por ello, uno de los principales objetivos de la Asociación es que estos alimentos tengan un tipo de IVA reducido al 4%.

Así lo ha puesto de manifiesto durante la inauguración del IV Encuentro de la Asociación Española de AEFY, que se ha celebrado este martes en Madrid bajo el lema 'El yogur, esencial en la alimentación infantil.

Por su parte, la directora de la Oficina del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, Carmen Gayo, ha abogado por hacer que la alimentación saludable sea "sencilla, accesible, apetecible y divertida" con productos como un "buen yogur", y ha destacado el papel de las escuelas como una "plataforma única" en esta misión.

"En el Alto Comisionado creemos firmemente en que la promoción de hábitos saludables en los entornos de los niños es un instrumento clave en la lucha contra la pobreza infantil", ha aseverado. Y es que, tal y como ha detallado, los niños con hogares con rentas más bajas consumen menos alimentos sanos y tienen vidas más sedentarias por lo que "se enfrentan a vivir con el riesgo de enfermedades", como la obesidad.

El carecer de dietas equilibradas a consecuencia del su situación socioeconómica también repercute en su desarrollo escolar. "Los niños en riesgo de pobreza tienen cuatro veces más posibilidades de repetir curso. La brecha social de la desigualdad también es una brecha educativa y de adquisición de hábitos saludables", ha alertado.

Por todo ello, ha posicionado a los centros educativos como los lugares donde se puede ofrecer a los menores, independientemente de su situación familiar, una "experiencia más inmersiva para hábitos positivos y saludables".

EL YOGUR, "MARCADOR DE CALIDAD DE LA DIETA"

Para ahondar más en el impulso de hábitos saludables entre la población infantil, se ha llevado a cabo una mesa debate en la que

han participado el dietista, nutricionista y asesor Guillermo Mena; la presidenta de la Fundación Trilema, Carmen Pellicer, y la subdirectora del Área de Conocimiento de Inclusión Social de Cruz Roja, Olga Díaz Escalona.

En ella, Mena ha defendido el yogur natural como un alimento "marcador de calidad de la dieta". "Si desde el colegio se promociona este alimento se invierte en la salud del niño en el momento y también de cara al futuro, porque evita el riesgo de aparición de enfermedades", ha apostillado.

Por su parte, Pellicer ha incidido en que juegan un papel mayor los hábitos dentro del núcleo familiar, donde, ha lamentado, hay quienes "no saben" sobre alimentación saludable, "no quieren" llevarla a cabo o "no pueden". También, ha avisado de la necesidad de que las administraciones adopten compromisos presupuestarios que permitan calidad de los menús en los comedores e incentiven la formación en nutrición del personal que tutoriza estos espacios.

Por otro lado, Díaz Escalona ha explicado que Cruz Roja promociona la alimentación saludable en su programa de Éxito Escolar, en el que se les ofrece a los menores una merienda que incorpora habitualmente el yogur y que ayuda a los niños en el rendimiento educativo --colegios con los que trabaja la entidad han detectado que los menores van sin desayudar y no pueden abordar la jornada--.

UN 53% DE PADRES QUIEREN MÁS YOGUR EN COLEGIOS

Para completar el encuentro, se ha presentado el estudio 'Valores, creencias y hábitos del consumo de yogur por el público infantil' que indica que un 53,7% de los padres desean que se les dé más yogur a los niños en los colegios, principalmente porque, consideran, ayudaría al crecimiento y desarrollo de los menores y, por tanto, al rendimiento escolar.

Según el informe, que ha desgranado el socio consultor de Ideas Action Lab, Pablo Contreras, un 47,5% de niños toman uno o ningún yogur a la semana en el colegio.

En casa, el 35% de los menores consume yogur a diario y un 23,1% toma el producto menos de tres días a la semana, por lo que existe un "importante margen de crecimiento a la hora de introducir el yogur en el consumo en el hogar", según ha ahondado Contreras.

En concreto, en la hora del desayuno solo un 16,5% de los niños toma yogur, si bien la mitad los padres consideran que este producto es uno de los alimentos que formarían parte de un desayuno "equilibrado". Entre los motivos de preferencia de determinados alimentos en esta comida, los padres valoran que sean nutricionalmente completos, naturales y que les guste a los niños.

Mientras un 77,1% de padres considera la alimentación de sus hijos equilibrada y un 22,9% mejorable, la pandemia ha provocado una serie de cambios en las perspectivas de la alimentación: ahora las familias prestan mayor atención a lo cotidiano porque lo valoran como "generador de felicidad", se tiene mayor cuidado por la alimentación y se valoran más los productos de proximidad.

"Las personas que valoran el yogur son propensas a comprar productos de proximidad y a cuidar más la alimentación (...), así como muestran más interés por el comportamiento ético de las empresas", concluye el estudio.