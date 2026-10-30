Facua pide realizar controles "exhaustivos" en las fiestas de Halloween para garantizar la seguridad de los asistentes

Disfraces y máscaras de miedo y terror, en una tienda de disfraces de Halloween, a 26 de octubre de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Facua-Consumidores en Acción ha instado a los ayuntamientos y las comunidades autónomas a que realicen controles "exhaustivos" durante las fiestas de Halloween para garantizar que se cumplen con las medidas de seguridad.

La asociación ha advertido a las autoridades competentes de que deben comprobar en discotecas y salas de fiestas si se han vendido entradas que superen los aforos máximos permitidos, así como que los organizadores cumplen en todo momento con los protocolos establecidos.

Igualmente, ha expuesto que los inspectores también tienen que supervisar que se cumplen todos los requisitos de seguridad y salubridad de los locales. En concreto, ha mencionado salidas de emergencia "suficientes y accesibles" o extintores y aseos "en buenas condiciones y adaptados".

En este sentido, ha criticado que habitualmente no se realicen inspecciones por parte de la administración o agentes de la autoridad a este tipo de eventos en el momento de su celebración para evaluar si se respeta el aforo máximo autorizado, o si los locales cuentan con la correspondiente licencia para celebrar la actividad.

De la misma manera, considera necesario que inspeccionen durante la noche de Halloween los establecimientos en los que se celebre para clausurar los clandestinos y garantizar que los legales cumplen con todos los requisitos de salubridad, seguridad y con todas las medidas sanitarias.

En este punto, ha indicado que "la población tiene derecho a saber cuáles son los locales que cometen este tipo de irregularidades en las que se pone en juego la salud de los asistentes". Por ello, Facua ha pedido a las autoridades competentes que no omitan dicha información.

"Ocultar los nombres supone proteger los intereses de empresas que están saltándose la legislación y poniendo en peligro las vidas de los usuarios. Este tipo de irregularidades deben trascender públicamente para que los consumidores conozcan qué empresas las cometen", ha subrayado.

SALIDAS DE EMERGENCIA, EXTINTORES Y ASEOS

Con el fin de evitar incidentes, la asociación ha recomendado a los usuarios que se aseguren de que los locales cuentan con salidas de emergencia "suficientes y utilizables", extintores, y aseos "en buenas condiciones" y acordes al aforo anunciado, entre otros requisitos.

También ha animado a los usuarios a llamar a la Policía Local si entienden que el local de la celebración está "excesivamente masificado", dado que "puede suponer un riesgo para la seguridad de los allí presentes".

Además, ha recordado que, ante estas irregularidades, los usuarios pueden exigir la devolución de la totalidad o una parte del precio de sus entradas, o presentar reclamaciones si sufren incidencias como exceso de aforo, pérdida o deterioro de abrigos o incumplimiento de servicios.

Finalmente, ha aconsejado a los consumidores que conserven la entrada y, si es posible, una copia de la publicidad de la fiesta para que en caso de que se incumpla el aforo o cualquier otro aspecto anunciado, puedan reclamar la devolución de la totalidad o parte de su dinero.